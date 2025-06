Dove vedere in tv Galles-Italia, Nations League calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

L’obiettivo è chiaro: rimanere in Lega A. Oggi, martedì 3 giugno, si gioca in quel di Swansea Galles-Italia, ultimo appuntamento valido per la fase a gironi della Nations League 2025 di calcio femminile. Si tratta di un incontro molto importante, in quanto l’esito determinerà la permanenza delle azzurre nella massima serie.

Una volta sfumata la possibilità di raggiungere le Finals, complice il pareggio a reti bianche con la corazzata Svezia, le ragazze di Andrea Soncin saranno totalmente padrone del proprio destino. In caso di blitz a domicilio delle gallesi, la compagine tricolore festeggerà la cosiddetta “salvezza”, in caso contrario si dovrà guardare al risultato di Svezia-Danimarca e allo spauracchio dei play-out.

Dal campo di Parma, teatro della sfida con le nordiche, sono comunque arrivate delle ottime indicazioni. Le portacolori si sono distinte intavolando un gioco competitivo e di personalità, mancando però l’appuntamento con la rete; fattore che si dovrà assolutamente aggiustare fin da subito, specialmente in vista dei Campionati Europei.

Il match tra Galles e Italia, valido per il Gruppo 4 della Lega A di Nations League di calcio femminile, sarà trasmesso in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

GALLES-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Martedì 3 giugno

Ore 19.30 Galles vs Italia a Swansea – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA GALLES-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport