Dove vedere in tv Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls, WTA Berlino 2025: orario finale doppio, programma, streaming

Domani, domenica 22 giugno, Jasmine Paolini e Sara Errani saranno impegnate nella finale del doppio femminile del WTA500 di Berlino. Sull’erba tedesca, le due azzurre, campionesse olimpiche, se la vedranno contro la coppia formata dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls.

Sulla carta, le due azzurre partono coi favori del pronostico, visto il proprio status di campionesse Slam al Roland Garros. Errani, dedita al 100% al doppio, ha ancora grandi motivazioni e il prossimo obiettivo è Wimbledon. L’evento teutonico è un passaggio che comunque le tenniste italiane vogliono onorare fino in fondo per arrivare ai Championships nella miglior condizione possibile.

Doppio che sta consentendo a Paolini di mitigare la brutta prestazione in singolare contro la tunisina Ons Jabeur. Un esordio sui prati non positivo per la toscana, ricordando che l’anno scorso si era resa protagonista di un cammino straordinario sull’erba di Church Road. La partita contro Mihalikova/Nicholls dovrà essere interpretata nel migliore dei modi, specialmente nella gestione del servizio.

La finale del doppio femminile del torneo WTA500 di Belino tra Errani/Paolini e Mihalikova/Nicholls andrà in scena domani e sarà la seconda sfida dello Steffi Graf Stadion, preceduta dall’atto conclusivo del singolare tra la ceca Marketa Vondrousova e la cinese Wang Xinyu (inizio ore 12.00). La copertura televisiva sarà garantita in chiaro da SuperTennis HD e a pagamento dai canali di Sky Sport (Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Sport (251)); in streaming su supertennis.tv (in chiaro); SuperTennix, SkyGo e NOW (a pagamento). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ERRANI/PAOLINI-MIHALIKOVA/NICHOLLS WTA BERLINO 2025

STEFFI GRAF STADION – Inizio ore 12.00

Marketa VONDROUSOVA CZE vs [Q] Xinyu WANG CHN

A seguire

[1] Sara ERRANI ITA / Jasmine PAOLINI ITA vs Tereza MIHALIKOVA SVK / Olivia NICHOLLS GBR

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-MIHALIKOVA-NICHOLLS FINALE DOPPIO ATP HALLE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Sport (251)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport