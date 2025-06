Dove vedere in tv Errani/Paolini-Kostyuk/Lys, WTA Berlino 2025: orario, programma partite precedenti, streaming

In poco più di una settimana, Sara Errani passa dalla terra rossa del Roland Garros all’erba di Berlino con in mezzo la parentesi legata alla wild card per disputare al Foro Italico l’Italy Major Premier Padel. Un tour de force piuttosto impegnativo per la romagnola, reduce da uno Slam parigino trionfale (in trionfo sia nel doppio femminile che nel misto), che a questo punto mette nel mirino Wimbledon come prossimo grande obiettivo.

Martedì 17 giugno torneranno in azione le Campionesse Olimpiche in carica Jasmine Paolini ed Errani per il primo turno del WTA 500 nella capitale tedesca contro la coppia formata dall’ucraina Marta Kostyuk e dalla padrona di casa Eva Lys. Si preannuncia una sfida difficile per le azzurre, su una superficie non particolarmente adatta alle caratteristiche della nativa di Bologna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Kostyuk/Lys, valevole come primo turno del WTA Berlino di doppio. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-KOSTYUK/LYS BERLINO 2025

Martedì 17 giugno

Court 1 – Inizio alle ore 11.30

X. Wang vs D. Kasatkina

A seguire

Hunter/Krawczyk vs Badosa/Jabeur

A seguire

Sara Errani/Jasmine Paolini vs Kostyuk/Lys

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-KOSTYUK/LYS STOCCARDA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.