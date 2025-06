Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Melo/Zverev, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori vogliono mettersi alle spalle una stagione su terra battuta abbastanza negativa (con un solo acuto ad Amburgo) e si proiettano verso lo swing su erba affrontando il tandem formato dal brasiliano Marcelo Melo e dal tedesco Alexander Zverev al primo turno del main draw di doppio dell’ATP 500 di Halle 2025.

La coppia azzurra occupa virtualmente il sesto posto nella Race e va dunque a caccia di punti pesanti per inseguire l’obiettivo della qualificazione alle Finals di Torino. Bolelli/Vavassori si presentano sui prati di Halle da detentori del titolo, ma replicare il risultato di un anno fa sarà molto difficile dovendo peraltro sfidare al debutto un binomio potenzialmente insidioso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Melo/Zverev, valevole come primo turno dell’ATP 500 di Halle. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle ore 20.00) e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-MELO/ZVEREV HALLE 2025

Martedì 17 giugno

Schauinsland-Reisen Court – Inizio alle ore 11.30

J. De Jong vs T. Machac

A seguire

U. Humbert vs D. Shapovalov

A seguire

F. Auger-Aliassime vs L. Djere

A seguire

Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Marcelo Melo/Alexander Zverev

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-MELO/ZVEREV HALLE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (fino alle ore 20.00) e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.