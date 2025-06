Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno esordito in maniera brillante nel torneo di doppio che anima l’ATP 500 di Halle, sconfiggendo la temibile coppia composta dal tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo in singolare) e dal brasiliano Marcelo Melo. Gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 7-6(4), 7-5, dettando legge nel tie-break del primo set e strappando il servizio nell’undicesimo gioco del secondo parziale, dopo aver tra l’altro annullato tre palle break nell’ottavo gioco.

I nostri portacolori proseguono la loro avventura sull’erba tedesca e ai quarti di finale se la dovranno vedere contro gli statunitensi Lammons/Withrow, che oggi hanno prevalso su Machac/Zielinski al super tie-break. L’appuntamento è per mercoledì 18 giugno, sarà il terzo incontro a partire dalle ore 13.00 sullo Schaulnsland-Reisen: in precedenza si disputeranno Auger-Aliassime/Shapovalov-Harrison/King e Krawletz/Puetz-Gonrasson-Verbeek (non prima delle ore 14.30).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow, quarto di finale di doppio nel torneo ATP 500 di Halle. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Plus, tenendo in conto il fatto che la programmazione verrà definita a ridosso dell’evento; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-LAMMMONS/WITHROW

Mercoledì 18 giugno

Terzo match dalle ore 13.00 Bolelli/Vavassori vs Lammon/Withrow – Diretta tv su Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis/Sky Sport Plus

In precedenza, a partire dalle ore 13.00 sullo Schaulnsland-Reisen, si giocheranno nell’ordine: Auger-Aliassime/Shapovalov-Harrison/King e Krawletz/Puetz-Goransson/Verbeek (non prima delle ore 14.30). Al termine toccherà a Bolelli e Vavassori.

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-LAMMONS-WITHROW: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Plus, per gli abbonati. La programmazione dettagliata verrà definita a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.