Coco Gauff è la nuova campionessa del Roland Garros! Sabalenka sconfitta dopo una finale palpitante

La nuova regina di Parigi è Coco Gauff: la statunitense supera la bielorussa Aryna Sabalenka nella finale del torneo di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis, al termine di una battaglia lunga due ore e quaranta minuti, vinta dalla numero 2 del seeding con lo score di 6-7 (5) 6-2 6-4, in un match fortemente condizionato da un vento molto sostenuto.

Nel primo set la bielorussa sembra interpretare meglio le condizioni ambientali e dallo 0-1 scappa sul 4-1. Gauff trova la quadratura del cerchio, recupera entrambi i break di svantaggio ed impatta sul 4-4. Nuovo break di Sabalenka, che nel decimo game sciupa due set point e poi subisce il controbreak. Gauff cede ancora la battuta nell’undicesimo gioco, ma poi ha la forza di portare la contesa al tiebreak, dove scappa subito sul 3-0. La statunitense conduce fino al 5-3, poi la bielorussa vince gli ultimi quattro punti giocati e chiude i conti sul 7-5 dopo un’ora e venti minuti.

Il canovaccio tattico cambia immediatamente nella seconda frazione, con Gauff che centra il break in apertura ai vantaggi. La statunitense non concede occasioni di rientro all’avversaria, anzi è Sabalenka ad avere un altro passaggio a vuoto al servizio, con Gauff che le toglie la battuta a zero e si porta sul 4-1 pesante. La bielorussa ha un moto d’orgoglio, recupera uno dei due break di ritardo, ma poi crolla: Gauff vince 8 punti consecutivi e chiude i conti sul 6-2 in 35 minuti.

Nella partita decisiva la prima ad allungare è ancora Gauff, che nel terzo game opera il break a trenta. Sabalenka barcolla, e nel quinto game deve annullare due opportunità per l’1-4 all’avversaria, ma si salva e poi è lei ad operare il controbreak a trenta nel sesto gioco per il 3-3. La bielorussa, però, ha un altro passaggio a vuoto e cede la battuta a zero nel settimo game, Gauff difende il margine e nel decimo gioco serve per il titolo. La statunitense manca un championship point sul 40-30, annulla un break point ai vantaggi e poi può sollevare le braccia al cielo, portando a casa il titolo grazie al 6-4, maturato in 45 minuti.

Le statistiche sottolineano un leggero predominio di Gauff, che vince 119 punti contro i 100 di Sabalenka, con la bielorussa che mette a segno più vincenti, 37-30, ma concede anche più del doppio dei gratuiti all’avversaria, 70-30. Gauff converte 9 delle 21 palle break avute a disposizione, mentre ne cancella 7 delle 13 concesse alla rivale.