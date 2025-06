Ciclismo, tutti i campioni nazionali in Europa: sorridono Wellens, van Poppel, Majka e Watson

Domenica dedicata alle prove in linea dei campionati nazionali di ciclismo. In Italia si registra la sorpresa di Filippo Conca, che con una squadra amatoriale è riuscito a trionfare in uno sprint ristretto contro qualsiasi pronostico della vigilia. Conferme e sorprese anche nel resto del mondo.

Tim Wellens ha dettato legge in Belgio, inscenando uno splendido assolo con cui ha distanziato Remco Evenepoel e Jasper Philipsen. Sorpresa in Francia dove ha prevalso Dorian Godon, capace di regolare Romain Grégoire e Kévin Vauquelin in uno sprint a tre. Nella volata di gruppo che ha deciso la gara nei Paesi Bassi Danny van Poppel ha beffato Olav Kooij e Dylan Groenewegen.

In Germania si è imposto Georg Zimmermann davanti a Felix Engelhardt e Anton Schiffer, mentre in Spagna ha fatto la differenza un brillante Ivan Romeo, capace di prevalere con 56” su Fernando Barcelò e 1’53” su Roger Adrià. In Danimarca stoccata perentoria di Soren Kragh Andersen, che ha distanziato di una ventina di secondi Mads Pedersen e Casper Pedersen.

Il canadese Derek Gee non ha deluso in patria, Marino Kobayashi ha trionfato in Giappone, Rafael Majka ha dettato legge in Polonia, Mauro Schmid ha vinto in Svizzera e Quinn Simmons ha prevalso negli USA. In Slovenia non c’erano i big Tadej Pogacar e Primoz Roglic, così ha vinto Jakob Omrzel, mentre in Gran Bretagna è stato Samuel Watson ad alzare le braccia al cielo con 29” di margine su Matthew Brennan ed Ethan Vernon.

Ivo Oliveira ha vinto lo sprint a due con Pedro Silva in Portogallo, mentre in Sudamerica hanno fatto festa due nomi grossi: Egan Bernal in Colombia e Jhonatan Narvaez in Ecuador. Annotiamo il sigillo di Tim Wafler in Austria davanti a Felix Grossschartner e di Mathias Vacek in Cechia.

NUOVI CAMPIONI NAZIONALI CICLISMO

AUSTRIA: Tim Wafler

BELGIO: Tim Wellens

CANADA: Derek Gee

CECHIA: Mathias Vacek

COLOMBIA: Egan Bernal

DANIMARCA: Soren Kragh Andersen

ECUADOR: Jhonatan Narvaez

FRANCIA: Dorian Godon

GERMANIA: Georg Zimmermann

GIAPPONE: Marino Kobayashi

GRAN BRETAGNA: Samuel Watson

IRLANDA: Rory Townsend

ITALIA: FILIPPO CONCA

KAZAKHSTAN: Yevgeniy Fedorov

PAESI BASSI: Danny van Poppel

POLONIA: Rafal Majka

PORTOGALLO: Ivo Oliveira

SLOVENIA: Jakob Omrzel

SPAGNA: Ivan Romeo

SVIZZERA. Mauro Schmid

UNGHERIA: Marton Dina

USA: Quinn Simmons