Carlos Alcaraz sportivo con Sinner: gli riconosce un ace non visto dall’arbitro e rinuncia a una palla break

Carlos Alcaraz si è reso protagonista di gesto di enorme onestà durante la finale del Roland Garros. Il fuoriclasse spagnolo aveva appena perso il primo set contro Jannik Sinner e in avvio della seconda frazione, sul turno in battuta del fenomenale altoatesino, il punteggio era di perfetta parità (40-40 nel primo game). Il numero 1 del mondo ha sparato un micidiale ace al centro per portarsi in vantaggio, ma la palla è stata chiamata fuori.

Il numero 2 del mondo avrebbe avuto a disposizione una palla break provvidenziale visto il momento di difficoltà, ma con enorme sportività ha detto al giudice di sedia che la prima di servizio dell’azzurro era valida e ha così riconosciuto il punto al rivale. Jannik Sinner ha così avuto la possibilità di chiudere il conto in proprio favore e con una bella battuta vincente al centro ha conquistato il primo game del secondo set.

Poco dopo il nostro portacolori ha operato un break di enorme caratura tecnica e in poco tempo è riuscito a issarsi sul 4-1 mettendo una pressione incessante al campione in carica sulla terra rossa di Parigi, nel cuore di una sfida che si sta rivelando decisamente intensa, palpitante ed equilibrata.