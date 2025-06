Carlos Alcaraz piega in quattro set Ben Shelton e approda ai quarti di finale del Roland Garros

Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) ha sconfitto l’americano Ben Shelton (n.13 del ranking) negli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Sul campo Philippe-Chatrier, il campione in carica è riuscito a disinnescare la verve dello statunitense, col punteggio di 7-6 (8) 6-3 4-6 6-4 in 3 ore e 22 minuti di gioco. Una partita più lottata del previsto per grossi meriti di Shelton che tante opportunità ha avuto di far suo il primo parziale e all’inizio del secondo. L’iberico si è rivelato superiore nell’interpretazione dei punti importanti, sfruttando il solito bagaglio infinito di colpi a sua disposizione. Pertanto, qualificazione ai quarti per Carlitos e incrocio con un altro americano, ovvero il californiano Tommy Paul.

Nel primo set entrambi i giocatori sono autorevoli al servizio: lo statunitense punta forte sulla curva mancina, mentre Alcaraz mette in mostra la propria varietà. Una prima palla break viene costruita dallo spagnolo nel settimo game, ma la battuta dà una mano a Shelton. Scambi ad altissima intensità con i due tennisti che se le danno di santa ragione, regalando spettacolo. L’epilogo è al tie-break e l’americano si crea l’opportunità per chiudere con alcuni colpi pregevoli, avanti 6-4. Tuttavia, nel momento di concludere, non c’è precisione e Alcaraz ne approfitta da campione, ribaltando la situazione e conquistando il parziale 10-8.

Nel secondo set, in apertura, Shelton ha tanto da recriminare per le ben sei palle break non sfruttate. Troppa irruenza nel momento di piazzare il colpo e Carlitos la spunta. Messo alle spalle il pericolo, il murciano cucina il suo rivale con grande cura, lavorandolo ai fianchi col suo dritto straordinario. È quanto si verifica nell’ottavo game, quando il n.2 del mondo strappa il servizio a Ben e conquista la frazione sul 6-3.

Nel terzo set lo statunitense mette il suo orgoglio in campo e, trovando delle risposte inaspettate, riesce a conquistare finalmente il break nel quarto game. La gestione però del turno al servizio successivo non è irreprensibile e Carlitos torna subito in linea di galleggiamento. La sensazione è che quando si entrerà nella fase calda, il n.2 ATP farà la differenza. Lo statunitense, però, è coriaceo, annullando con tanto coraggio e qualità la palla break del nono game e trovando lui il modo di concretizzare la chance, portandosi a casa il parziale 6-4 con dritti spaventosi.

Nel quarto set, però, Alcaraz da campione mette sotto pressione il ragazzo degli States e nel terzo game conquista il break decisivo. Lo spagnolo cresce di livello al servizio, concedendo molto meno e, nonostante gli sforzi del suo avversario, trionfa sul 6-4 al termine di un confronto molto intenso.

Leggendo le statistiche, l’iberico si è rivelato più efficace un po’ tutti i fondamentali e soprattutto il 67% dei punti vinti con la seconda di servizio, rispetto al 59% di Shelton, la dice lunga. Per Alcaraz ben il 70% di prime in campo, un dato impressionante.