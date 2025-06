Canoa slalom, Pau ospita la seconda tappa di Coppa del Mondo. Torna in gara De Gennaro

Si torna subito in acqua. Da venerdì 13 a domenica 15 è in programma la seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom. Pau, in Francia, è la cornice prescelta per ospitare l’intenso fine settimana di gare. L’Italia riparte dalla buona prestazione offerta settimana scorsa a La Seu d’Urgeill con diversi equipaggi che hanno concluso la propria prova nella Top 10 delle rispettive specialità.

Gli azzurri proveranno ad agguantare il primo podio di stagione e a consolidare le posizioni in vista delle finali previste ad Augusta, in Germania, dal 4 al 7 settembre. Doveroso ricordare che, grande novità di quest’anno, nel K1 e nella C1 non si disputano più le semifinali. Saranno infatti i dodici migliori tempi delle batterie a definire il quadro dei finalisti.

Rispetto al fine settimana spagnolo ci sarà una grande novità in casa azzurra. È atteso il rientro in gara di Giovanni De Gennaro, oro olimpico a Parigi 2024 e campione europeo 2024 nella rassegna slovena disputata a Tacen, che gareggerà nel K1 e nel kayak cross.

Nel K1 maschile l’Italia potrà schierare Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Marcello Beda, nel K1 femminile gareggeranno Stefanie Horn e Chiara Sabattini. Nella canadese maschile il terzetto azzurro sarà composto da Martino Barzon, Flavio Micozzi e Marino Spagnol, nella gara femminile spazio a Marta Bertoncelli ed Elena Borghi. Nel kayak cross maschile entreranno in acqua Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi, in campo femminile Stefanie Horn e Chiara Sabattini.