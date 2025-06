Calcio femminile: l’Italia rimane in Lega A di Nations League, ma serve un altro step per gli Europei

Missione compiuta. La Nazionale italiana di calcio femminile è rimasta nella Lega A della Nations League, chiudendo al secondo posto alle spalle della competitiva Svezia, squadra storicamente più attrezzata rispetto alle azzurre. Il responso è arrivato nelle scorse ore, grazie al pareggio a reti bianche arrivato proprio contro le nordiche e grazie al poker calato contro il Galles.

Entrambi i match, per motivi diversi, hanno convinto il CT Andrea Soncin, adesso pronto a preparare le sue ragazze in vista dei Campionati Europei 2025, in scena quest’anno in Svizzera dal 2 al 27 luglio e contrassegnati da una fase a gironi estremamente impegnativa, considerata la presenza delle Campionesse Mondiali della Spagna oltre che del Portogallo e del Belgio.

Tuttavia le indicazioni fornite dalle due partite non possono che dare una buona iniezione di fiducia in ottica rassegna continentale. Contro la Svezia ad esempio, malgrado una difesa attenta ed un’ottima costruzione di gioco, è mancato praticamente sempre l’ultimo passaggio, quello pericoloso in grado di incidere (malgrado comunque undici tiri totali, di cui cinque verso lo specchio della porta). Andazzo diverso quello contro le gallesi, in cui però va rimarcata la caratura atletica di avversarie di fatto inferiori rispetto alle giallo blu.

Dove lavorare dunque? Rispetto al passato, le azzurre sembrano vivere un nuovo status in cui subiscono meno la pressione psicologica delle compagini più forti, ma che spesso faticano a trovare la combinazione vincente per sbloccare il risultato. Se si riuscirà ad aggiustare questo aspetto, e i presupposti ci sono tutti, allora potremmo vivere davvero un grande Campionato Europeo, dove sarà importante arrivare più in fondo possibile per certificare (e celebrare) il grande lavoro svolto fino a questo momento.