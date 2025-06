Benetton Treviso: Zatta “Puntiamo sulla continuità per migliorarci”

Una stagione conclusa da poco, con alcune luci – come i playoff storici in Champions Cup – e alcune ombre – come i playoff mancati nell’United Rugby Championship. Per la Benetton Treviso è già tempo di pensare al futuro, con un nuovo coach, e nuove ambizioni, come ha sottolineato sulle pagine del Corriere del Veneto il presidente Amerino Zatta.

“Abbiamo deciso di cambiare poco a livello di squadra, con tanti atleti che sono all’ultimo anno di contratto con il Benetton, che ci hanno dimostrato di essere una rosa competitiva. Con la scelta di MacRae abbiamo garantito continuità nel cambiamento, perché conosce l’ambiente. Quindi mi auguro che sarà una stagione positiva” ha dichiarato Zatta, spiegando così la scelta di MacRae come coach.

“Abbiamo concluso la stagione da qualche giorno e possiamo dire che anche quest’anno è stato utile per imparare qualcosa di importante. Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, perché in Champions siamo arrivati a un risultato storico entrando tra le migliori squadre d’Europa, è un orgoglio per la società. Purtroppo non siamo riusciti a ripeterci in URC, dove abbiamo fatto i conti con un campionato molto equilibrato dove a fare la differenza è stato un punto. Potevamo forse fare qualche punto di bonus in più, ma ripeto: anche questo insegna per il futuro” le parole del presidente della Benetton Treviso.

“Vogliamo fare sicuramente strada in Challenge Cup andando il più avanti possibile e anche in Urc. Vogliamo essere competitivi e giocarci le chance di stare tra le prime otto del campionato” ha concluso Zatta, evidenziando la collaborazione con la Fir per non spremere troppo i giocatori. “Già da quest’estate alcuni giocatori non andranno in tournée. Questo per permettere agli atleti di poter riprendere energie dopo un’annata intensa ed evitare di essere sempre impegnati. Con la Federazione stiamo parlando e ci stiamo confrontando per vedere quali possibilità dare alla squadra per la stagione”.