Beach volley, nel Challenge di Alanya le azzurre brillano, Cottafava/Dal Corso ancora al palo

Due coppie italiane nei quarti di finale del Challenge di Alanya e ancora una volta sono le donne a tenere alta la bandiera azzurra nel World Tour mentre in campo maschile suona un campanello d’allarme per quella che dovrebbe essere la coppia di punta del movimento, Cottafava/Dal Corso, ma che ancora una volta non riesce a sbloccarsi, perdendo anche il secondo match del girone e tornando a casa con un deludente 25mo posto.

I sorrisi, e che sorrisi, arrivano dalle donne con Gottardi/Orsi Toth e Scampoli/Bianchi entrambe ai quarti di finale e in possibile rotta di collisione in semifinale. Le due coppie italiane hanno superato brillantemente ostacoli tutt’altro che semplici nel round of 12. Gottardi/Orsi Toth hanno superato 2-0 le ucraine Davidova/Khmil. Nel primo set un break di 9-2 nella parte centrale del primo set ha aperto la strada al 21-12 conclusivo per le azzurre nel parziale di apertura. Secondo set tutto ad inseguimento per le azzurre che sono partite sotto 3-7 ma si sono portate avanti 9-7, poi sono tornate sotto 16-19 ma con un break di 4-0 hanno ribaltato la situazione riuscendo ad avere la meglio 22-20. Gottardi/Orsi Toth affronteranno domani alle 14.00 la coppia ceca Svozilova/Stochlova che ha battuto negli ottavi le olandesi Konink/Schoon.

Scampoli/Bianchi hanno piazzato una rimonta epocale contro la coppia olandese Luini/Poiesz. Le azzurre hanno perso piuttosto nettamente (15-21) il primo parziale, poi, quando la partita sembrava persa, sotto 13-18 nel secondo parziale, con un break di 6-0 hanno superato le rivali (19-18) aprendosi la strada per il successo ai vantaggi (22-20). Nel tie break grande equilibrio con le azzurre prima avanti 10-8, poi sotto 10-11 e nel finale ancora una volta più efficace per il 15-13 che significa quarti di finale contro le polacche allenate da Andrea Raffaelli Ciezkowska/Lunio.

Ancora un torneo senza vittoria, come ad Ostrava, per Cottafava/Dal Corso che anche nel secondo incontro del girone, hanno ceduto in due set ai cechi Trousil/Dzavoronok. Primo set all’insegna dell’equilibrio con il successo in volata (21-18) della coppia ceca che poi, sulle ali dell’entusiasmo, è partita bene anche nel secondo parziale ed ha vinto con il punteggio di 21-15.

TORNEO FEMMINILE

Round of 24: Pavelková K./Pavelková A. CZE [29] [Q] – Davidova/Khmil UKR [14] 0-2 (19-21, 20-22)

Hildreth/Van Gunst USA [10] – Svozilova/Stochlova CZE [11] 0-2 (19-21, 16-21)

Clancy/Milutinovic AUS [28] – Luini/Poiesz NED [32] [Q] 0-2 (21-23, 22-24)

Sonneville/Piersma B. NED [16] – Ciezkowska/Lunio POL [26] 0-2 (21-23, 17-21)

Savvy/Van Winkle USA [15] [Q] – Bansley/Bukovec CAN [24] 2-0 (21-19, 21-16)

Alchin/Johnson AUS [9] – Shiba/Reika JPN [31] 0-2 (19-21, 15-21)

Harward/Phillips USA [22] – Álvarez M/Moreno ESP [5] 2-0 (21-16, 21-16)

Polley/MacDonald NZL [30] [Q] – Bock/Lippmann GER [20] [Q] 2-1 (21-19, 18-21, 15-11)

Round of 12: Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [2] – Davidova/Khmil UKR [14] 2-0 (21-12, 22-20)

Konink/Schoon NED [12] – Svozilova/Stochlova CZE [11] 0-2 (15-21, 14-21)

Scampoli/Bianchi ITA [7] – Luini/Poiesz NED [32] [Q] 2-1 (15-21, 22-20, 15-13)

Kraft/Hodel USA [13] – Ciezkowska/Lunio POL [26] 1-2 (21-17, 22-24, 11-15)

Vieira/Chamereau FRA [19] [Q] – Savvy/Van Winkle USA [15] [Q] 2-0 (21-15, 21-17)

Hegeile/Vitoria BRA [6] – Shiba/Reika JPN [31] 2-0 (21-16, 21-17)

Serdiuk/Romaniuk UKR [25] [Q] – Harward/Phillips USA [22] 2-1 (20-22, 21-13, 15-11)

Anouk/Zoé SUI [1] – Polley/MacDonald NZL [30] [Q] 2-0 (21-12, 21-19)

Quarti di finale: 14-Jun 15:00 CC Serdiuk/Romaniuk UKR [25] [Q] Anouk/Zoé SUI [1]

14-Jun 15:00 2 Vieira/Chamereau FRA [19] [Q] Hegeile/Vitoria BRA [6]

14-Jun 14:00 2 Scampoli/Bianchi ITA [7] Ciezkowska/Lunio POL [26]

14-Jun 14:00 CC Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [2] Svozilova/Stochlova CZE [11

TORNEO MASCHILE

Pool A

Perusic/Schweiner CZE [1] – Chouikh/Genevieve Gardoque FRA [32] [Q] 2-0 (21-16, 21-18)

Sagstetter/Sagstetter GER [16] – Schachter/Pickett CAN [17] 0-2 (17-21, 14-21)

Perusic/Schweiner CZE [1] – Schachter/Pickett CAN [17] 2-0 (21-11, 21-13)

Chouikh/Genevieve Gardoque FRA [32] [Q] – Sagstetter/Sagstetter GER [16] 2-0 (21-15, 21-19)

Pool B

Ehlers/Wickler GER [2] – Bedritis/Rinkevics LAT [31] 2-0 (21-12, 21-14)

A. Pourasgari/A.Aghajani IRI [15] – Heidrich/Jordan SUI [18] [Q] 0-2 (13-21, 15-21)

Ehlers/Wickler GER [2] – Heidrich/Jordan SUI [18] [Q] 2-0 (21-13, 21-19)

Bedritis/Rinkevics LAT [31] – A. Pourasgari/A.Aghajani IRI [15] 1-2 (21-18, 19-21, 14-16)

Pool C

Hodges/Schubert AUS [3] – George/Saymon BRA [30] [Q] 1-2 (21-23, 22-20, 11-15)

Bassereau/Aye, C. FRA [14] – Nicolaidis/Carracher AUS [19] 1-2 (21-19, 10-21, 7-15)

George/Saymon BRA [30] [Q] – Nicolaidis/Carracher AUS [19] 2-0 (21-17, 21-19)

Hodges/Schubert AUS [3] – Bassereau/Aye, C. FRA [14] 1-2 (21-18, 17-21, 13-15)

Pool D

Henning/Wüst GER [4] – Potts/Pearse AUS [29] 2-0 (21-18, 21-17)

Pedrosa/Campos POR [13] – Evans/Budinger USA [20] [Q] 0-2 (18-21, 17-21)

Henning/Wüst GER [4] – Evans/Budinger USA [20] [Q] 0-2 (13-21, 16-21)

Potts/Pearse AUS [29] – Pedrosa/Campos POR [13] 2-1 (14-21, 21-15, 15-10)

Pool E

Dressler/Waller AUT [5] – Smith/Webber USA [28] [Q] 2-1 (21-18, 19-21, 15-13)

Hammarberg/Berger T. AUT [12] – Hörl/Pristauz AUT [21] 2-0 (22-20, 21-17)

Dressler/Waller AUT [5] – Hammarberg/Berger T. AUT [12] 0-2 (17-21, 15-21)

Smith/Webber USA [28] [Q] – Hörl/Pristauz AUT [21] 2-0 (24-22, 21-18)

Pool F

Pedro/Renato BRA [6] – Trousil/Dzavoronok CZE [27] [Q] 2-0 (23-21, 38-36)

Pfretzschner, L./Winter GER [11] – Cottafava/Dal Corso ITA [22] 2-0 (21-15, 21-18)

Pedro/Renato BRA [6] – Pfretzschner, L./Winter GER [11] 1-2 (21-19, 18-21, 12-15)

Trousil/Dzavoronok CZE [27] [Q] – Cottafava/Dal Corso ITA [22] 2-0 (21-18, 21-15)

Pool G

Popov/Reznik UKR [7] – Pascariuc P./Horst AUT [26] 2-0 (21-17, 21-13)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] [Q] – Adelmo/Mateus BRA [23] 2-1 (19-21, 21-16, 15-9)

Popov/Reznik UKR [7] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] [Q] 0-2 (10-21, 13-21)

Pascariuc P./Horst AUT [26] – Adelmo/Mateus BRA [23] 2-0 (21-16, 21-15)

Pool H

Özdemir/Kuru TUR [8] – Just/Huster GER [25] 0-2 (14-21, 17-21)

Haussener/Friedli SUI [9] – Mol, M./Mol NOR [24] [Q] 2-0 (22-20, 21-17)

Özdemir/Kuru TUR [8] – Mol, M./Mol NOR [24] [Q] 0-2 (15-21, 18-21)

Just/Huster GER [25] – Haussener/Friedli SUI [9] 2-1 (21-14, 16-21, 15-7)

Round of 24: Popov/Reznik UKR [7] – Smith/Webber USA [28] [Q] 2-0 (21-12, 21-13)

Heidrich/Jordan SUI [18] [Q] – Pascariuc P./Horst AUT [26] 2-0 (21-17, 21-16)

Henning/Wüst GER [4] – A. Pourasgari/A.Aghajani IRI [15] 2-0 (21-15, 21-16)

Dressler/Waller AUT [5] – Chouikh/Genevieve Gardoque FRA [32] [Q] 2-1 (21-12, 16-21, 15-6)

Schachter/Pickett CAN [17] – Mol, M./Mol NOR [24] [Q] 2-1 (16-21, 21-16, 17-15)

Haussener/Friedli SUI [9] – Bassereau/Aye, C. FRA [14] 0-2 (15-21, 12-21)

Pedro/Renato BRA [6] – Potts/Pearse AUS [29] 2-0 (21-16, 21-13)

Nicolaidis/Carracher AUS [19] – Trousil/Dzavoronok CZE [27] [Q] 2-1 (7-21, 22-20, 15-12)

Round of 12: Perusic/Schweiner CZE [1] – Popov/Reznik UKR [7]

Hammarberg/Berger T. AUT [12] – Heidrich/Jordan SUI [18] [Q]

Pfretzschner, L./Winter GER [11] – Henning/Wüst GER [4]

George/Saymon BRA [30] [Q] – Dressler/Waller AUT [5]

Evans/Budinger USA [20] [Q] – Schachter/Pickett CAN [17]

Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] [Q] – Bassereau/Aye, C. FRA [14]

Just/Huster GER [25] – Pedro/Renato BRA [6]

Ehlers/Wickler GER [2] – Nicolaidis/Carracher AUS [19]