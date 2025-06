Beach Nations Cup: a Messina la fase preliminare con le Nazionali italiane protagoniste. C’è Sestini fra le donne

Sarà la spettacolare cornice di Piazza Duomo a Messina a fare da teatro, tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno, alla fase preliminare della CEV Beach Nations Cup 2025, il torneo continentale a squadre di beach volley. La città siciliana ospiterà contemporaneamente le Pool D femminile e Pool E maschile, in un doppio appuntamento ad alto contenuto spettacolare che coinvolgerà anche le formazioni italiane.

A rappresentare l’Italia nel torneo femminile saranno due coppie: Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, reduci dal secondo posto nel Challenge di Alanya, e Claudia Scampoli in coppia con Eleonora Sestini, chiamata a sostituire l’infortunata Giada Bianchi, uscita acciaccata dalla finale per il terzo posto della stessa tappa turca. Sarà quindi una formazione rinnovata quella diretta dal settore tecnico guidato da Caterina De Marinis, ma pronta a difendere i colori azzurri davanti al pubblico di casa.

Nel torneo maschile, spazio a Samuele Cottafava con Gianluca Dal Corso e a Enrico Rossi con Marco Viscovich, due coppie ben rodate e ambiziose, decise a conquistare l’accesso alla fase finale della manifestazione. La Nations Cup rappresenta una competizione tra le più importanti del calendario europeo per nazioni: ogni team schiera due coppie e i risultati si sommano per determinare l’esito del confronto diretto. Solo le migliori formazioni di ciascuna Pool otterranno il pass per la Final Eight, in programma a Espinho (Portogallo) dal 17 al 20 luglio.

Nel tabellone femminile della Pool D, oltre alle due coppie italiane, saranno presenti anche due formazioni per ciascuna delle altre squadre in gara: la Francia schiera Placette/Richard e Vieira/Chamereau, mentre il Belgio sarà rappresentato da Piret/Coens e Vervloet/Thant.

Nel tabellone maschile della Pool E, l’Italia dovrà vedersela con la Germania, che presenta Sagstetter/Sagstetter e Lorenz/Rietschel, e la Danimarca, in campo con Mollgaard/Overgaard e Abell/Andersen.