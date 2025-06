Battocletti record italiano, Furlani beffato, Tamberi torna, Weir sul podio. Bromell illumina il Golden Gala con 9.84

Allo Stadio Olimpico di Roma è andato in scena il Golden Gala, quinta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante. Lo spettacolo è stato il grande protagonista della frizzante serata nella Capitale, che ha ospitato un evento di assoluto prestigio a un anno di distanza dagli Europei. Spiccano il record italiano di Nadia Battocletti sui 5000 metri con lo show di Beatrice Chebet e il 9.84 firmato da Travyon Bromell sui 100 metri. Mattia Furlani è stato beffato a un passo dalla vittoria, sono saliti sul podio Zane Weir, Ayomide Folorunso e Roberta Bruni.

RISULTATI GOLDEN GALA ATLETICA 2025

100 METRI (MASCHILE) – Travyon Bromell firma la miglior prestazione mondiale stagionale, tuonando un brillante 9.84 (1,1 m/s di vento a favore) e prendendosi di forza la copertina della serata. Lo statunitense ha regalato un magistrale lanciato, distanziando perentoriamente il camerunense Emmanuel Eseme (9.99) e il keniano Ferdinand Omanyala (10.01). Filippo Tortu discreto con un buon avvio (settimo in 10.19), Chituru Ali si è rialzato e ha concluso in nona piazza (11.21).

5000 METRI (FEMMINILE) – Nadia Battocletti ha abbassato di otto secondi il record italiano siglato lo scorso anno alle Olimpiadi e ha timbrato un perentorio 14:23.15, chiudendo in terza posizione con una bella rimonta nella parte conclusiva della gara. La keniana Beatrice Chebet ha fatto gara solitaria negli ultimi quattro giri e ha siglato il secondo crono della storia (14:03.69), precedendo l’etiope Freweyni Hailu (14:19.33).

SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Matteo Furlani ha accarezzato la vittoria con il balzo da 8.13 metri firmato al sesto tentativo, ma dopo un paio di minuti l’australiano Liam Adcock ha fatto scacco matto con 8.34 e ha vinto la gara. Il Campione del Mondo indoor si è dovuto accontentare della seconda piazza, precedendo comunque il greco Miltiadis Tentoglou (8.10 per il Campione Olimpico).

SALTO IN ALTO (MASCHILE) – C’era grande attesa per Gianmarco Tamberi, che lo scorso anno si laureò Campione d’Europa a Roma. Il fuoriclasse marchigiano è tornato in gara dopo otto mesi di assenza, ha superato 2.12 e 2.16 al primo tentativo e ha poi commesso tre errori a 2.20 chiudendo in decima piazza. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 deve ancora ritrovare la forma dei giorni migliori, mentre il sudcoreano Sanghyeok Woo ha vinto la gara (2.32) precedendo l’ucraino Oleh Doroshchuk (2.30) e il giamaicano Romaine Beckford (2.26). Matteo Sioli quinto (2.23), Manuel Lando settimo (2.20), Stefano Sottile nono (2.20).

GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Zane Weir è salito sul secondo gradino del podio con una spallata da 21.67 metri all’ultima prova, inchinandosi soltanto al cospetto del neozelandese Tom Walsh (21.89). Leonardo Fabbri si è avvicinato ai 22 metri tra terza e quarta prova, ma è incappato in due nulli e ha chiuso al settimo posto con 21.35.

400 OSTACOLI (FEMMINILE) – Ayomide Folorunso ha conquistato un brillante secondo posto, distribuendo al meglio lo sforzo: parte guardinga, si scalda a metà distanza, convince lungo la seconda curva e tiene benissimo sul rettilineo conclusivo, respingendo l’assalto della giamaicana Rushell Clayton. L’emiliana ha chiuso con il tempo di 54.21 (quarto crono della carriera) alle spalle della giamaicana Andrenette Knight (53.67), Linda Olivieri ottava in 56.06.

SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE) – Roberta Bruni si è meritata il secondo gradino del podio superando 4.65 metri al secondo tentativo, chiudendo a pari merito con la statunitense Gabriela Leon. La padrona di casa si è poi resa protagonista di due buone prove a 4.75 metri, ma l’asticella è caduta e ha così mancato l’appuntamento con il record italiano (che attualmente detiene con 4.73). La statunitense Sandi Morris ha dettato legge valicando 4.75 al terzo affondo e poi volando a 4.80, Elisa Molinarolo nona (4.35).

1500 METRI (MASCHILE) – Federico Riva voleva dare l’assalto al record italiano, ma si è un po’ spento nel finale e ha chiuso al decimo posto in 3:31.42, migliorando di un secondo e mezzo il proprio personale e diventando il secondo italiano di sempre sulla distanza. La gara è stata vinta dal francese Azeddine Habz (3:29.72) davanti al keniano Timothy Cheruiyot (3:29.75) e al marocchino Anass Essayi (3:30.74).

LANCIO DEL DISCO (FEMMINILE) – La statunitense Valarie Allman ha illuminato la gara da autentica Campionessa Olimpica, imponendosi con una brillante spallata da 69.21 metri (ha strappato il record del meeting alla croata Sandra Elkasevic) davanti alla cubana Yaimé Pérez (66.63) e all’olandese Jorinde van Klinken (65.77). Prova sottotono da parte di Daisy Osakue, decima con 56.40.

SALTO TRIPLO (FEMMINILE) – La giamaicana Shanieka Ricketts ha vinto la gara con misura di 14.64, precedendo la cubana Leyanis Perez Hernandez (14.46) e Thea Lafond da Dominica (14.30 per la Campionessa Olimpica).

110 OSTACOLI – Lo svizzero Jason Joseph prevale al photo-finish in 13.14 (0,9 m/s di brezza alle spalle), togliendosi lo sfizio di battere lo statunitense Cordell Tinch, in stagione capace di un mostruoso 12.87. Terzo l’altro americano Dylan Beard (13.28).

400 METRI (MASCHILE) – Vibrante spalla a spalla tra lo statunitense Quincy Hall e il sudafricano Zakithi Nene: il Campione Olimpico subisce il sorpasso a metà rettilineo, ma poi restituisce il favore e vince in 44.22, precedendo di un centesimo l’avversario (44.23). Terzo il botswano Busang Kebinatshipi (44.51), Edoardo Scotti ottavo (45.68).

200 METRI (FEMMINILE) – La statunitense Anavia Battle si è imposta in 22.53 con 0,8 m/s di vento a favore, precedendo la britannica Amy Hunt (22.67) e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou-Smith (22.75). Dalia Kaddari settima in 23.12.

1500 METRI (FEMMINILE) – La gara diventa tattica, non arriva la grande prestazione cronometrica e vince l’irlandese Sarah Healy (3:59.17) davanti alle australiane Sarah Billings (3:59.24) e Abbey Caldwell (3:59.32). Marta Zenoni ha concluso in ottava posizione con il personale di 4:01.52, Sintayehu Vissa quindicesima in 4:08.49.