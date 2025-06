Basket femminile: quando torna in campo l’Italia? Tra qualificazioni agli Europei 2027 e pre-Mondiali 2026

Quale sarà il cammino nel più prossimo futuro dell’Italbasket femminile? La domanda di un’Italia che ha scoperto un’altra selezione nazionale su cui poter contare nel futuro, e si spera molto a lungo, si apre nelle pieghe di ciò che verrà nei prossimi due anni. Ma andiamo con ordine.

Innanzitutto, per l’Italia ci saranno le qualificazioni agli Europei del 2027. Si sa già che la rassegna si svolgerà dal 16 al 27 giugno di quell’anno e che ad ospitarla saranno lo Sportspaleis di Anversa (Belgio, 18.575 posti), l’Avicii Arena di Stoccolma (già Globen, Svezia, 16.000 posti), l’Espoo Metro Arena di Espoo (Finlandia, 8.500 posti) e la Twinsbet Arena di Vilnius (Lituania, 10.000 posti).

Le qualificazioni partiranno nel novembre 2025 e finiranno ne 2027, con le usuali tre finestre di qualificazione. Dev’essere ancora effettuato il sorteggio, per cui l’Italia nemmeno sa tuttora dove andrà a giocare. Si sa, però, che le prime sei degli Europei 2027 andranno a giocare uno dei tornei Preolimpici di scena nel 2028.

Due partite a novembre 2025, due a novembre 2026, due a febbraio 2027. In mezzo a tutto questo, però, l’Italia potrà aggiungere l’impegno dei tornei pre-Mondiali, o almeno di uno di loro. Si giocherà a marzo 2026, e l’Italia se la vedrà con altre cinque squadre in un girone da sei nel quale le prime quattro (o ciò che sarà in virtù di eventuali già qualificate) andranno a disputare la rassegna iridata. Il nostro Paese manca dal 1994, e qualora riuscisse a centrare la qualificazione sarebbe un ritorno a 32 anni dall’ultima volta.