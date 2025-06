Basket 3×3, Mondiali 2025: Italia femminile al via in Mongolia nel girone più intercontinentale

Si aprirà domani mattina, o meglio all’alba italiana, l’avventura dell’Italia femminile nei Mondiali di basket 3×3, giunti quest’anno alla loro nona edizione da quando la prima si è disputata nel 2012. Sarà l’unico team in grado di disputare la rassegna globale, nella quale è ancora vivo il ricordo di quando, sette anni fa, nelle Filippine, ci fu la prima e storica vittoria iridata.

Rispetto ad allora, non solo continua a esserci Rae Lin D’Alie, il faro della disciplina nel nostro Paese (che anche nel basket normale disputa dei campionati molto ma molto validi), ma è tornata a rivestire il ruolo di allenatrice Angela Adamoli, che non solo è colei che ha selezionato il gruppo azzurro della vittoria nel 2018, ma ha rappresentato una parte fondamentale della storia della pallacanestro italiana, facendo parte del roster che, con Riccardo Sales, fu finalista agli Europei 1995 (e la cui memoria ritorna trent’anni dopo, ora che un’altra Nazionale sta cercando orgogliosamente di farsi strada da Bologna al Pireo). Per capirne il valore: in squadra c’erano Susanna Bonfiglio, Viviana Ballabio e Cata Pollini, solo per dirne tre.

A completare il roster ci sono Beatrice Olajide, già presente in varie tappe delle Women’s Series e che ha avuto una grande stagione in B toscana, precisamente alla Pallacanestro Perugia, Sofia Frustaci, giocatrice classe 2001 con una bella stagione in serie A ad Alpo (meno quella del club, che è retrocesso), e Meriem Nasraoui, classe 2002 con un ottimo passato nelle Nazionali giovanili e che si è rivelata di una grande importanza nella promozione di Broni con 14,2 punti e 8,8 rimbalzi ad allacciata di scarpe. In breve, se bisogna cercare una per cui il concetto di non mollare non esiste, è lei.

L’Italia è inserita nel girone A, del quale fanno parte Cina, Polonia, Australia e Madagascar: un autentico viaggio tra i continenti, dato che ne sono presenti quattro su cinque. La Cina, Campione del Mondo nel 2019 e quarta nel 2023, si è finora sostanzialmente “nascosta” avendo giocato poco nelle Women’s Series. Ben più forte la candidatura dell’Australia, che ha vinto proprio la tappa di Ulaanbaatar con lo stesso roster (Maley-Sowah-Whittle-Wilson) che porta anche nella rassegna iridata, mentre nella Polonia, anch’essa con buone qualità, si ritrova un’ex del campionato italiano, Aleksandra Ziemborska, protagonista con Campobasso nell’ultima stagione (nella prossima sarà al Gran Canaria). Difficile, invece, immaginare un ruolo per il Madagascar, per cui è già grande il fatto di essere alla prima partecipazione iridata.

Questi gli altri raggruppamenti: girone B con Paesi Bassi, USA, Cechia, Giappone e Cile, girone C con Francia, Canada, Ungheria, Austria e Lettonia, girone D con Spagna, Germania, Mongolia, Ucraina e Brasile. Bisogna pur dirlo: tre gironi su quattro sono aperti a parecchie conclusioni, il D è un po’ più chiuso. L’Italia giocherà lunedì 23 alle 5:25 con il Madagascar e alle 7:05 con la Cina, e replicherà mercoledì 25 alle 6:40 con l’Australia e alle 8:30 con la Polonia.

Questo il format: di ogni girone passa ai quarti di finale direttamente (sabato 28) la sola prima, mentre seconde e terze giocheranno un ottavo di finale/barrage venerdì 27 . Semifinali e finali andranno in scena tutti domenica 29.

C’è ovviamente anche la controparte maschile, dove l’Italia non è presente e dove Dejan Majstorovic guiderà la Serbia alla ricerca del settimo titolo su nove edizioni, difendendosi dagli assalti di USA, Francia, Paesi Bassi, Lituania e Lettonia in particolare. Raggruppamenti: girone A con Serbia, Germania, Belgio, Australia e Madagascar, girone B con USA, Lettonia, Mongolia, Giappone e Montenegro, girone C con Francia, Austria, Cina, Porto Rico e Canada, girone D con Paesi Bassi, Lituania, Spagna, Svizzera e Gran Bretagna.