Basket 3×3, l’Italia femminile cede anche contro la Slovenia nelle qualificazioni agli Europei

L’Italia femminile perde con la Slovenia l’ultima partita della giornata di qualificazione degli Europei di basket 3×3. A Kosice, in Slovacchia. le azzurre incassano così la seconda sconfitta giornaliera, dopo quella rimediata contro la Lituania. Le slovene hanno per lunghi tratti dominato il match, concluso con il punteggio di 14-17; sarà così cruciale il match contro la Gran Bretagna in programma domani.

Avvio di partita equilibrato con le slovene raggiunte due volte dai canestri di Carlotta Gianolla. I tanti falli nei primi minuti costringono le azzurre ad inseguire sempre le avversarie nei primi 4 minuti di gara, fino al canestro di Rae Lin D’Alie che sigla la parità sul 6-6. È sempre la giocatrice dell’Alama San Martino di Lupari a garantire poi il primo vantaggio all’Italia, che però è solo un’illusione.

La Slovenia infatti non molla e si riporta avanti a circa 4 minuti dalla fine, con un canestro dall’arco di Manca Vrecer. Le azzurre cercano di riportarsi sotto con le penetrazioni di Gianolla ma le avversarie riallungano, sfruttando i tanti tiri liberi concessi. A 2 minuti dalla fine il parziale recita 11-15 per le slovene che continuano a segnare, aiutate dai tanti errori della squadra italiana (due violazioni di passi consecutive fischiate a Rae Lin D’Alie).

Negli ultimi 60 secondi il copione non cambia, nonostante i due punti finali di Rae Lin D’Alie ed il tentativo fallito di riportarsi a -1. L’Italia perde così la sua seconda partita del girone di qualificazione agli Europei e domani avrà una sfida cruciale contro la Gran Bretagna per proseguire il proprio cammino. La migliore in casa Italia è stata Rae Lin D’Alie con 5 punti mentre top scorer per la Slovenia è stata Manca Vrecer, autrice di 7 punti.