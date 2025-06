Basket 3×3, Italia femminile battuta dalla Lituania nella seconda delle qualificazioni agli Europei

L’Italia è costretta a subire la prima sconfitta della sua fase di qualificazione, in campo femminile, agli Europei di basket 3×3. A Kosice, Lituania, la squadra azzurra deve lasciar passare la Lituania per 13-18; il prossimo appuntamento, con un record di 1-1, è ora quello delle 17:55 con la Slovenia (almeno teoricamente: abbiamo già visto che esiste un leggero rinvio per le lungaggini degli altri incontri, visto che si gioca su un unico terreno di gioco).

Inizio senza punti, ma il problema non è tanto quello, quanto i falli: già tre in un amen per l’Italia. Petrenaite segna i primi punti della Lituania, Gianolla è ovunque per rispondere a tono, ma dopo due minuti il punteggio è di 4-3 per le baltiche.

D’Alie spara dall’arco per il vantaggio, Petrenaite è un problema per Pinzan, ma si capisce presto che il livello è più alto rispetto a larga parte delle partite precedenti nella giornata. L’Italia riesce a tenersi il +1, mentre Pinzan viene abbattuta sotto canestro senza che per questo venga fischiato un fallo che ci dovrebbe essere. Com’è come non è, il timeout permette l’intervento medico.

Segue una fase che porta a metà gara priva di realizzazioni sull’8-6 Italia, solo che i ferri respingono davvero tanti tiri azzurri, meno quelli lituani e arriva la parità. Di un altro contatto duro sotto le plance fa le spese Sulske, ma anche qui niente fischio. La Lituania balza avanti 9-11, e con [numero 13] arriva il +4 da oltre l’arco. L’Italia non trova più gli spazi precedenti, ma riesce a riprendersi e rientrare fino al -2. A 1′ dalla fine, però, le baltiche possono amministrare 4 punti di vantaggio. Stavolta non c’è più chance di recupero: vince la Lituania 13-18.