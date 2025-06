Basket 3×3: Italia, le convocate per i Mondiali 2025. D’Alie guida della spedizione

Sono state diramate le convocazioni per quel che riguarda l’Italia femminile che parteciperà ai Mondiali di basket 3×3 in programma a Ulaanbaatar, in Mongolia, dal 23 al 29 giugno. In preparazione dello stesso, verranno giocate alcune partite amichevoli in quel di Valencia.

Angela Adamoli chiama per la rassegna iridata Rae Lin D’Alie, Sofia Frustaci, Beatrice Olajide, Ludovica Sammartino, Giorgia Palmieri e Meriem Nasraoui, con riserve a disposizione Caterina Gilli, Sara Toffolo e Sarah Seka. Dalle prime sei, verosimilmente, usciranno poi le quattro che effettivamente si presenteranno in terra mongola.

L’Italia debutterà lunedì 23 giugno contro il Madagascar alle 5:25, ripresentandosi poi in campo contro la Cina alle 7:05. Mercoledì 25, invece, gli impegni con l’Australia alle 6:40 e con la Polonia alle 8:30.

Quello di cui l’Italia fa parte è il girone A. Il girone B è composto da Paesi Bassi, Stati Uniti, Cechia, Giappone e Cile, il girone C da Francia, Canada, Ungheria, Austria e Lettonia, il girone D da Spagna, Germania, Mongolia, Ucraina e Brasile. Le prime di ogni raggruppamento vanno direttamente ai quarti, le seconde e terze disputeranno un barrage in forma di ottavi venerdì 27; quarti tutti sabato 28 e giornata dedicata a semifinali e finali domenica 29.

Nella sua storia l’Italia ha vinto il titolo mondiale nel 2018, a nord di Manila, nell’immensa Philippine Arena (famosa perché può ospitare 55.000 persone). Coach era Adamoli, anima in campo D’Alie. Nelle altre sei partecipazioni tre volte raggiunti i quarti di finale, in altre due occasioni non superata la fase a gironi. Dopo Ulaanbaatar, le prossime due edizioni si terranno a Varsavia e a Singapore.