Basket 3×3, i convocati dell’Italia per le qualificazioni agli Europei maschili e femminili

La FIP ha oggi rilasciato i nominativi che faranno parte dei quartetti in campo per l’Italia nel torneo di qualificazione alla Europe Cup 3×3, di fatto gli Europei di specialità, in programma a Kosice il 7 e l’8 giugno. In buona sostanza, sono stati definiti i gruppi per la Slovacchia.

In casa azzurra occhi puntati in particolar modo sulla rinnovata squadra femminile, con Angela Adamoli in panchina. Attorno a Rae Lin D’Alie gruppo tutto nuovo formato da Carlotta Gianolla, tra le migliori della Serie A2 a Udine, Caterina Mattera, autrice di una buona stagione a Vicenza, ed Elisa Pinzan, che è diventata un’autentica giramondo (NCAA, poi Islanda, poi Slovacchia) trovando spazio, fiducia e punti.

In campo maschile, per la squadra allenata da Claudio Negri, entrano Dario Masciarelli, secondo miglior realizzatore di Imola nell’ultima stagione di Serie B, Michele Peroni, validissimo in uscita dalla panchina a Vigevano, Dario Zucca, una buona stagione in doppia cifra di media a Jesi, e Carlo Fumagalli, tra le opzioni offensive principali a Desio.

L’Italia maschile affronterà il 7 giugno alle 12:15 la Germania e alle 17:25 il Portogallo. Quella femminile, invece, il 7 giugno alle 14:00 Israele, alle 15:35 la Lituania e alle 17:55 la Slovenia, con l’8 giugno riservato alla Gran Bretagna per le 14:05. Agli Europei vanno, per il maschile, le due squadre che vincono le semifinali 1a-2a e la vincente del confronto tra le perdenti, al femminile le vincenti dei due gironi e la vincente dello spareggio tra le seconde.