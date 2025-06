Basket 3×3: Italia femminile, prima vittoria alle qualificazioni per gli Europei

L’Italia femminile vince il primo match del girone A delle qualificazioni agli Europei di basket 3×3. A Kosice, Slovacchia, le azzurre prevalgono con il punteggio di 15-10 su Israele. Ufficialmente torneranno in campo alle 15:35 con la Lituania e alle 17:55 con la Slovenia, ma il programma ha subito qualche proverbiale minuto di ritardo.

Si comincia con le due squadre che, per due minuti, praticamente non segnano mai, se si esclude una realizzazione dall’angolo di Gianolla. L’Italia arriva al massimo vantaggio sul 4-1 dopo 2’30” con D’Alie, ma è lì che Israele si riprende.

E va anche al sorpasso, con Bar Gal e soprattutto Revahe che fanno parecchio per cercare di sfruttare quel che la difesa di un’Italia relativamente nuova offre. Le azzurre, però, reggono l’urto con Gianolla e alcune iniziative di D’Alie, e soprattutto col fatto che le avversarie finiscono presto in bonus (a 3’30” dalla fine: qui i falli sono 7, a differenza del basket classico).

Con il timeout israeliano a 2’19” dal termine, di nuovo si entra in una fase in cui per oltre un minuto non si segna più. Poi D’Alie pesca Mattera per il +3, vantaggio che viene sostanzialmente mantenuto fino alla fine con la play di San Martino di Lupari capace di trascinare le compagne fino al definitivo 15-10.

ITALIA-ISRAELE 15-10

ITALIA – D’Alie 6, Pinzan, Gianolla 8, Mattera 1

SISRAELE – Hatokay 3, Bar Gal 2, Revahe 2, Twito 3