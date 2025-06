Basket 3×3: Italia femminile, debutto ai Mondiali con una vittoria e una sconfitta

Inizia con una vittoria e una sconfitta il cammino dell’Italia femminile ai Mondiali di basket 3×3 di Ulaanbaatar, in Mongolia. Le azzurre guidate da Angela Adamoli battono inizialmente il Madagascar per 21-11, poi cedono alla Cina per 11-20. Mercoledì gli altri due incontri con Australia e Polonia, che decideranno l’esito del girone A: la prima va ai quarti, seconda e terza agli ottavi-barrage.

Nel primo match per l’Italia è tutto abbastanza facile. Il Madagascar lotta per tre minuti contro quella che, all’atto pratico, si rivela essere un affare privato per l’accoppiata D’Alie-Nasraoui. Di fatto, se non interviene la prima, con i suoi 16 punti e la totale immarcabilità per le avversarie, lo fa l’altra, che ne realizza 4. Si chiude anticipatamente con il libero proprio di Nasraoui a 2’37” dal limite dei 10 minuti per raggiunto 21-11.

Chiaramente la seconda sfida ha ben altri livelli di difficoltà. I primi due minuti sono equilibrati e la sfida è anche molto fisica (con qualche fischio rivedibile: Yang alza il gomito sul naso di Olajide, ma per qualche ragione il fallo è dell’italiana). Cina che va sull’1-4, Italia con cinque falli in due minuti, e il bonus di sette viene raggiunto in tre minuti e mezzo. Risultato: 3-8. Presto sono però anche le cinesi che vanno in bonus, dopo 4’24”. D’Alie, con l’orgoglio, riporta le azzurre sul -3. Assalto respinto da un paio di conclusioni dall’arco asiatiche, con Li che va per il 6-13. Si sente molto la differenza generale di centimetri, con cui la Cina, trascinata da Yang vicino a canestro, va pian piano via.

Le azzurre non riescono quasi mai a trovare tiri o canestri facili, la Cina sfrutta anche un’altra regola: i 2 liberi e possesso una volta che l’altra squadra raggiunge 10 o più falli. Nella situazione ci arriva anche l’Italia, ma a 1’41” dalla fine e sotto 8-19. In qualche modo, però, le azzurre evitano il 21° punto avversario: finisce 11-20.

ITALIA-MADAGASCAR 21-11

Italia: Nasraoui 4, D’Alie 16, Olajide, Frustaci 1

Madagascar: Hajanirina 3, Raherimanana 6, Jaofera 2, Andriamihajanirina

ITALIA-CINA 8-21

Italia: Nasraoui 1, D’Alie 9, Olajide, Frustaci 1

Cina: Yang 10, Zhou 1, Li 5, Zhang 4