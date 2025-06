Ayomide Folorunso e Roberta Bruni sul podio al Golden Gala. L’Italia apre bene la serata di Roma

Il Golden Gala si è aperto in maniera brillante per l’Italia con due secondi posti molto interessanti. Ayomide Folorunso ha disputato un 400 ostacoli di rilievo, gestendo bene la parte iniziale, aprendo il gas affrontando in seconda curva e poi inscenando un buon rettilineo conclusivo riuscendo a tenersi alle spalle una big come la giamaicana Rushell Clayton. L’azzurra ha tagliato il traguardo con il tempo di 54.21, quarto crono della carriera per la detentrice del record italiano (53.89 in occasione della semifinale dei Mondiali 2023).

L’emiliana ha migliorato il terzo posto ottenuto in occasione dell’ultima tappa della Diamond League andata in scena a Rabat, confermandosi sul podio nel massimo circuito internazionale itinerante dopo la gara nel Grand Slam Track di Philadelphia. A vincere la gara è stata la pimpante giamaicana Andrenette Knight, che ha approcciato al meglio le ultime tre barriere e ha saputo fare velocità sulla retta conclusiva, chiudendo in 53.67.

Roberta Bruni ha superato 4.65 metri al secondo assalto e ha così conquistato il secondo posto nel salto con l’asta, a pari merito con la statunitense Gabriela Leon. La laziale si è poi resa protagonista di un paio di buone prove a 4.75, ma purtroppo l’asticella è caduta e ha dovuto rimandare l’appuntamento con il ritocco al suo record italiano (4.73). A vincere la gara è stata la statunitense Sandi Morris, che ha superato 4.75 e 4.80 alla terza prova.