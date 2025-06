ATP Stoccarda 2025, la finale sarà tra Alexander Zverev e Taylor Fritz

La finale dell’ATP 250 di Stoccarda sarà tra Alexander Zverev e Taylor Fritz, rispettivamente testa di serie numero uno e due del torneo. Il tedesco, che torna otto anni dopo a giocare una finale sull’erba, ha sconfitto l’americano Ben Shelton; mentre lo statunitense ha superato il canadese Felix Auger-Aliassime, ritrovandosi sull’erba tedesca dopo una stagione finora deludente.

Nella prima semifinale Fritz ha dunque superato in due set Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4 7-6 in un’ora e mezza di gioco. L’americano, testa di serie numero due, è stato perfetto nei propri turni di servizio, senza aver concesso una palla break al canadese, che praticamente si è trovato avanti nel match solamente sul 4-3 del tie-break.

Nell’altra semifinale c’era grande attesa per i tifosi tedeschi per Alexander Zverev, che non ha deluso le aspettative, prendendosi una bella vittoria in due tie-break (10-8 il primo e 7-1 il secondo) contro Ben Shelton. Davvero un’ottima prestazione quella del numero tre del mondo, che non ha concesso palle break all’americano, che ha dovuto invece salvarne lui sei. Nel primo tie-break Zverev ha dovuto annullare un set point, mentre nel secondo è stato un dominio del tedesco.

Per Friz si tratta della diciassettesima finale della carriera a livello ATP, ma solamente la prima della stagione. L’americano è riuscito a sbloccarsi sull’erba di Stoccarda e proverà a vincere il suo quarto titolo sull’erba, dopo i tre conquistati ad Eastbourne. Per Zverev, invece, è la finale numero 39 della carriera e punta a conquistare il suo venticinque titolo, il secondo della stagione dopo quello in casa a Monaco di Baviera sulla terra.