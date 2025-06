ATP Stoccarda 2025, Fognini rimanda l’appuntamento con la vittoria. Moutet passa al secondo turno

Fabio Fognini deve rimandare ulteriormente l’appuntamento con la prima vittoria del 2025 nel circuito maggiore. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Stoccarda Corentin Moutet supera il ligure per 6-4 6-7(3) 6-3 in due ore e undici minuti e accede al secondo turno contro la testa di serie numero uno Alexander Zverev.

Il giocatore italiano inizia tenendo il turno di battuta dell’1-0 dopo aver recuperato da 0-30, il transalpino replica ai vantaggi per l’1-1. La prima occasione per provare a rompere l’equilibrio iniziale è del ligure che sul 3-2 non trasforma due palle break e, nel gioco successivo subisce il 4-3 sigillato dal suo rivale con lo splendido passante lungolinea di diritto. Moutet allunga firmando il 5-3 ai vantaggi, l’azzurro conduceva 15-30, e chiude i conti difendendo, con autorevolezza, il turno di servizio grazie a cui sigla il 6-4 del parziale di apertura.

La seconda frazione di gioco si apre con il servizio, a 15, dell’1-0 difeso da Fognini che, ai vantaggi, ottiene il break del 2-0 con il cross di rovescio incrociato vincente. Il ligure allunga, a 30, sul 3-0 e, dopo che il suo avversario accorcia sul 3-1, timbra, a 15, il punto del 4-1. Il transalpino accorcia le distanze sul 4-2, torna a contatto con il break del 4-3 ottenuto alla seconda opportunità sul diritto sbagliato dall’avversario e, dopo aver annullato palla break, impatta sul 4-4. Nessuno dei due contendenti riesce a rompere l’equilibrio, la conclusione inevitabile diventa così il tie-break. L’italiano parte forte, si porta sul 3-0 e, dopo il 4-2 firmato dal transalpino con il pallonetto di diritto, vince tre degli ultimi quattro punti per il 7-3 che rimanda il verdetto al terzo set.

La partita decisiva inizia con il servizio tenuto a zero dal francese, il suo rivale risponde a 30 per l’1-1. I due giocatori concedono poco sui rispettivi turni di battuta e la sfida corre via veloce fino al momento della svolta. Nell’ottavo game il transalpino rimonta da 30-15, vince quattro punti consecutivi, ottiene il break del 5-3 e chiude i conti nel gioco successivo concretizzando, con un’ottima prima di servizio, il secondo match point per il 6-3 finale.

Fognini serve un ace, commette sei doppi falli e mette dentro il 55% di prime di servizio contro il 50% dell’avversario. L’italiano conquista il 75% di punti quando serve la prima il suo rivale l’84%.Il rapporto vincenti-errori gratuiti è di 31-43 per il ligure contro il 21-35 per il suo avversario.