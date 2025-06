ATP Stoccarda 2025: debutti vincenti per Shelton e Fritz

Nessuna partita è arrivata a durare tre set nel primo giorno di ottavi di finale all’ATP 250 di Stoccarda. Per maggiori emozioni, probabilmente, si dovrà aspettare domani, ma resta vero che un buon grado di lotta è comunque esistito sul centrale tedesco, che inaugura una stagione su erba che poi, nel Paese, andrà avanti con Halle.

Niente da fare per la prosecuzione del torneo di uno dei padroni di casa rimasti, Jan-Lennard Struff, che deve cedere al ceco Jiri Lehecka per 6-4 7-5. Sarà dunque quest’ultimo a mettere in piedi la sfida (potenzialmente) spettacolo con Ben Shelton: l’americano, al debutto nel torneo, non ha vita facile contro Pierre-Hugues Herbert, anche se non perde mai la battuta e chiude in due parziali.

A proposito di States, da registrare anche l’esordio vincente di Taylor Fritz. Anche per lui mai nessun rischio reale con il francese Quentin Halys, superato per 6-3 7-6(6). E a proposito di francesi, si chiude anche il cammino di Arthur Rinderknech, sconfitto dall’ungherese Marton Fucsovics, che una discreta conoscenza dell’erba ce l’ha visti i quarti a Wimbledon 2021 (anche se mai replicati) e dei buoni risultati sulla superficie.

Domani il debutto che più importa al pubblico di casa, quello di Alexander Zverev con il francese Corentin Moutet, ma c’è anche il classe 2007 Justin Engel con l’USA Alex Michelsen.

ATP STOCCARDA 2025: RISULTATI DI OGGI

Shelton (USA) [3]-Herbert (FRA) [Q] 7-6(4) 7-5

Lehecka (CZE) [8]-Struff (GER) [WC] 6-4 7-5

Fucsovics (HUN) [Q]-Rinderknech (FRA) 7-6(4) 6-3

Fritz (USA) [2]-Halys (FRA) 6-3 7-6(6)