ATP Maiorca 2025: Shelton per ingranare alla vigilia di Wimbledon. Fognini con wild card

Fermo restando il ruolo delle qualificazioni, è prossimo al via uno dei due ultimi ATP 250 della stagione su erba pre-Wimbledon, quello di Maiorca. Si gioca là dove, dal 2016 al 2019, si era disputato un WTA International (antesignano dei 250): dopo l’anno di stop per Covid-19 si è deciso di puntare sull’ATP, facendo ritornare gli uomini in città dopo 18 anni (ma con, ovviamente, diverse modalità).

Quattro i vincitori diversi nelle altrettante edizioni del torneo che si sono giocate fino ad ora in campo maschile: saranno cinque, perché non c’è il detentore, il cileno Alejandro Tabilo, che nel frattempo ha subito un enorme crollo in classifica. Testa di serie numero 1 è, in quota USA, Ben Shelton, che sarà dunque uno dei soli due top ten (l’altro è Taylor Fritz a Eastbourne) impegnati prima di Wimbledon.

E sarà un tabellone abbastanza particolare il suo, con un esordio potenzialmente da derby giovane con Learner Tien o con il classe 2007 Justin Engel, tedesco che si è fatto decisamente notare in questa campagna su erba. Da quelle parti c’è anche Fabio Fognini, che ha ricevuto una wild card in quella che è destinata a essere la sua ultima stagione sul circuito maggiore. Per lui ci sarà il tedesco Daniel Altmaier, non proprio quel che si suol dire uno specialista dei prati (il meglio l’ha dato sul rosso).

Nell’altro lato non va sottovalutato neppure il percorso di Felix Auger-Aliassime, anche se il problema del canadese riguarda più il francese Arthur Rinderknech che la strada in grado di portarlo in semifinale. Da quelle parti potrebbe trovare in semifinale due che d’erba capiscono come l’olandese Tallon Griekspoor e, come emerso dalla recente vittoria a ‘s-Hertogenbosch, il canadese Gabriel Diallo. C’è dunque da attendersi parecchio spettacolo e altrettanta imprevedibilità in questo evento.