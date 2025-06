ATP Maiorca 2025, passano il turno Diallo e Moutet. Fuori Muller

Sette incontri valevoli per il primo turno animano il programma della seconda giornata del torneo ATP di Maiorca. Passano il turno il canadese Gabriel Diallo, sesto favorito del seeding maiorchino, e il francese Corentin Moutet. Esce la testa di serie numero cinque Alexandre Muller, superato dal russo Safiullin.

Il russo Roman Safiullin regola 7-6(5) 7-5, in un’ora e cinquantasette minuti, il francese Alexandre Muller. Corentin Moutet ribalta lo svantaggio inziale di un set per eliminare lo spagnolo Pedro Martinez. Il giocatore transalpino s’impone, in due ore e trentotto minuti, per 4-6 6-3 6-0. Il canadese Gabriel Diallo supera 7-5 6-3, in un’ora e quarantacinque minuti, lo spagnolo Jaume Munar.

Il serbo Hamad Medjedovic, numero 79 del ranking ATP, piega 6-0 6-4, in poco più di un’ora, lo statunitense Nishesh Basavareddy. Il francese Arthur Rinderknech, numero 70 ATP, impiega due ore e trentatré minuti per aver ragione, 6-4 4-6 7-5 il punteggio dell’incontro, del bosniaco Damir Dzumhur.

L’americano Ethan Quinn, numero 95 del ranking, liquida 6-3 6-2, in poco più di un’ora, l’argentino Camilo Ugo Carabelli. Nell’ultimo match di giornata lo statunitense Learner Tien doma 6-4 6-4, in poco più di un’ora, il giovanissimo tedesco Justin Engel e si guadagna la sfida di secondo turno contro il connazionale Ben Shelton.