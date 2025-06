ATP Maiorca 2025: Moutet-Griekspoor la finale in Spagna

Si è chiusa anche la giornata dedicata alle semifinali del torneo ATP 250 di Maiorca, con la certezza di avere il quinto campione di un Paese differente in cinque anni. Sarà un affare franco-olandese, vista la presenza di Corentin Moutet e Tallon Griekspoor.

Nella prima semifinale di oggi Griekspoor riesce a far terminare il percorso di Felix Auger-Aliassime per 6-4 6-4. Il canadese cede un break per set e tanto basta, benché le sue chance siano parecchie nel corso del match: palle break sullo 0-1, 1-2 e 2-3 (quattro in totale) nel parziale d’apertura e poi ancora sullo 0-1 del secondo. Nulla da fare: viaggio anticipato a Wimbledon per lui, che esordirà lunedì con l’obiettivo di arrivare al terzo turno ed eventualmente dar fastidio ad Alcaraz.

Un po’ diverso l’andamento dell’altra semifinale, quella in cui Moutet batte l’americano Alex Michelsen. Tre break in tre game nel primo set, poi più nulla e il transalpino conquista per 6-4 il parziale. I due si regalano i rispettivi turni di battuta anche nel secondo set, ma c’è molta più lotta soprattutto a metà dello stesso. Poi il tie-break è un quasi assolo di Moutet, che guadagna la sua prima finale dell’anno. Punteggio finale 6-4 7-6(3)

Moutet è già certo di arrivare al numero 69 del ranking ATP (e, se dovesse perdere la finale, ci rimarrebbe), mentre in caso di successo andrebbe al 60° posto. Di converso, Griekspoor, 34° allo stato attuale delle cose, andrebbe a inserirsi al 29° posto.