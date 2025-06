ATP Maiorca 2025: Auger-Aliassime continua il suo rilancio, Moutet batte Tien

Un’altra giornata dell’ATP 250 di Maiorca va in archivio: il tabellone si allinea alle semifinali, e c’è un giocatore che finisce per definirsi giocoforza l’intruso al ballo delle teste di serie. Si tratta di Corentin Moutet: prima volta nel 2025 tra i migliori quattro di un torneo per il francese dopo aver sconfitto il promettente USA Learner Tien.

Seconda semifinale dell’anno, invece, per Alex Michelsen, che sarà l’avversario di Moutet. Bravo il ventenne californiano a disinnescare le velleità del veterano, ma sempre pericoloso, spagnolo Roberto Bautista Agut: due anni fa il nativo di Alto Viejo si rivelò sull’erba, ed è qui che continua a dare ottime sensazioni.

Nella parte bassa si rivede Tallon Griekspoor, alla terza volta tra i migliori quattro nel 2025. Un break per set e il gioco è fatto contro il canadese Gabriel Diallo, che a parte la chance di 2-0 nel primo parziale non ne ha più nel prosieguo della giornata iberica.

Domani per Griekspoor dall’altra parte della rete ci sarà Felix Auger-Aliassime: il canadese è costretto a rimontare un set al serbo Hamad Medjedovic, che può recriminare per un 0-40 non sfruttato sull’1-0 del terzo parziale. Si tratta della settima semifinale dell’anno per Auger-Aliassime, che di titoli ne ha già vinti due. E che stia tornando non è un dubbio, è un’affermazione.

ATP MAIORCA 2025: RISULTATI QUARTI DI FINALE

Moutet (FRA)-Tien (USA) 6-2 7-5

Michelsen (USA) [3]-Bautista Agut (ESP) [7] 6-4 7-6(4)

Griekspoor (NED) [4]-Diallo (CAN) [6] 6-4 6-4

Auger-Aliassime (CAN) [2]-Medjedovic (SRB) 3-6 6-1 6-4