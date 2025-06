Atletica oggi, Diamond League Stoccolma 2025: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 15 giugno (a partire dalle ore 17.03) va in scena la settima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Dopo i prestigiosi Bislett Games si resta in Europa per il tradizionale appuntamento di Stoccolma (Svezia), teatro di un pomeriggio di indubbio spessore tecnico e altamente spettacolare vista la caratura dei tanti big che saranno impegnati in terra scandinava, a cominciare dallo svedese Armand Duplantis e dal norvegese Karsten Warholm.

La pattuglia italiana sarà molto nutrita. L’azzurra più attesa sarà Larissa Iapichino, che dopo aver superato i sette metri per la prima volta in carriera (7.06 a Palermo) tornerà in gara da campionessa della competizione per fronteggiare l’oro olimpico Tara Davis, l’oro mondiale Ivana Spanovic, l’oro europeo Malaika Mihambo e l’iridata indoor Claire Bryant.

Rivedremo all’opera Federico Riva sui 1500 metri dopo aver siglato il record italiano del miglio e Zaynab Dosso, che ha debuttato all’aperto in quel di Oslo con 11.26 e che cercherà di migliorarsi sui 100 metri fronteggiando l’oro olimpico Julien Alfred (10.89 ai Bislett Games). Al via anche Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli, Giada Carmassi sui 110 ostacoli, Ala Zoghlami sui 3000 siepi, Eloisa Coiro sugli 800 metri, Marta Zenoni sui 3000 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della tappa della Diamond League in programma oggi a Stoccolma. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Max (canale 205) a partire dalle ore 18.00; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 18.00; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA OGGI

Sabato 15 giugno

17.03 Lancio del disco femminile (non valido per la Diamond League)

17.06 1500 metri maschile (non valido per la Diamond League)

17.14 Salto in alto femminile

17.17 Salto con l’asta maschile

17.20 100 metri maschile (non valido per la Diamond League)

17.30 3000 siepi (non valido per la Diamond League)

17.47 200 metri femminile (non valido per la Diamond League)

18.04 400 ostacoli femminile

18.13 200 metri maschile

18.20 3000 metri femminile

18.23 Salto in lungo femminile

18.39 100 ostacoli

18.48 800 metri maschile

18.55 Lancio del disco maschile

19.00 400 metri femminile

19.09 5000 metri maschile

19.31 800 metri femminile

19.42 100 metri femminile

19.52 400 ostacoli maschile

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 18.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 205) dalle ore 18.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 18.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale.

ITALIANI IN GARA OGGI DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA

17.06 1500 metri maschile (non valido per la Diamond League): Federico Riva

17.30 3000 siepi (non valido per la Diamond League): Ala Zoghlami

18.04 400 ostacoli femminile: Ayomide Folorunso

18.20 3000 metri femminile: Marta Zenoni

18.23 Salto in lungo femminile: Larissa Iapichino

18.39 100 ostacoli: Giada Carmassi

19.31 800 metri femminile: Eloisa Coiro

19.42 100 metri femminile: Zaynab Dosso