ASSUNTA D’ORO! Scutto completa il capolavoro e si laurea campionessa del mondo di judo!

A soli 23 anni Assunta Scutto entra di diritto nella leggenda del judo italiano, laureandosi Campionessa del Mondo nella categoria fino a 48 kg al termine di una cavalcata entusiasmante sul tatami della László Papp Arena di Budapest. La napoletana, sempre sul podio nelle quattro rassegne iridate senior disputate in carriera, diventa così l’azzurra (uomini compresi) più medagliata di sempre ai Mondiali dopo i bronzi del 2022 e 2023 e l’argento del 2024.

Susy ha costruito gran parte della sua impresa odierna nelle eliminatorie, rischiando grosso soprattutto agli ottavi nel Golden Score con la mongola Narantsetseg Ganbaatar e poi cambiando passo a partire dai quarti di finale con tre ippon consecutivi che l’hanno proiettata sul trono iridato della -48 kg dopo la grande delusione della scorsa estate ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Scutto, sulle ali dell’entusiasmo per essersi presa la rivincita sulla francese Shirine Boukli (liquidata in meno di un minuto) in semifinale, non si è sciolta sul più bello reggendo la pressione anche nell’ultimo atto e completando l’opera in grande stile. La formidabile judoka azzurra, n.4 del ranking, ha battuto in finale l’ostica kazaka Abiba Abuzhakynova regalando al Bel Paese il primo titolo della manifestazione.

Il bronzo europeo di Podgorica ha firmato la terza vittoria di seguito sulla n.5 al mondo (dopo il Masters 2022 ed il Mondiale 2023), che si era imposta nel loro primo scontro diretto al Grand Slam di Abu Dhabi del 2022, sbloccando il punteggio a 36 secondi dalla fine con uno yuko e chiudendo i conti a 13″ dallo scadere con un brillante contrattacco in O Uchi Gari che ha mandato al tappeto l’avversaria. Scutto è la sesta donna italiana ad aggiudicarsi un titolo mondiale nel judo dopo Emanuela Pierantozzi (l’unica ad averne collezionati due), Alessandra Giungi, Maria Teresa Motta, Margherita De Cal e Odette Giuffrida.