Ancora un quinto posto per Gottardi-Orsi Toth: azzurre protagoniste a Ostrava

Si chiude ai quarti di finale il percorso di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nell’Elite16 di Ostrava, quarta tappa stagionale del Beach Pro Tour 2025. Le azzurre, protagoniste di un’altra prestazione solida e in crescita, hanno confermato la loro costanza ad alti livelli chiudendo il torneo al quinto posto: è il terzo risultato consecutivo in top 5 nella massima categoria del circuito internazionale, dopo quelli ottenuti a Saquarema e Brasilia.

Decisivo per l’accesso tra le mqsuccesso ottenuto negli ottavi di finale contro un duo di alto livello come quello formato da Tanja Hüberli e Leona Kernen. La coppia svizzera, con Hüberli reduce dal bronzo olimpico conquistato a Parigi 2024, si è dovuta arrendere alla determinazione e alla qualità del team federale italiano. Gottardi e Orsi Toth hanno infatti gestito con lucidità i momenti chiave del match, imponendosi in due set combattuti (22-20, 21-14) e guadagnando con merito l’accesso ai quarti.

Nel turno successivo, disputato in serata, le italiane hanno trovato sulla loro strada un’altra coppia elvetica: le sorelle Zoé e Anouk Vergé-Dépré, alla loro prima stagione insieme. Dopo un avvio in salita e il set iniziale perso 16-21, Gottardi e Orsi Toth hanno saputo reagire con carattere, alzando il livello del gioco e pareggiando i conti con un ottimo secondo parziale (21-17). Tuttavia, nel decisivo tie-break, le svizzere sono partite fortissimo (9-4) e hanno mantenuto saldo il vantaggio fino al 15-9 finale, chiudendo la contesa e strappando il pass per la semifinale.

Nonostante l’eliminazione, la coppia allenata da Caterina De Marinis può guardare con fiducia al prosieguo della stagione. Il quinto posto di Ostrava rappresenta l’ennesima conferma della loro competitività ai massimi livelli del beach volley mondiale.