A che ora Larissa Iapichino in Diamond League a Stoccolma: programma, tv, avversarie

Larissa Iapichino sarà una delle grandi stelle della settima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante che sbarcherà a Stoccolma (Svezia) nella giornata di domenica 15 giugno. La toscana andrà a caccia del risultato a effetto in terra scandinava, dopo essere riuscita a superare il muro dei sette metri un paio di settimane fa (7.06 a Palermo) e aver firmato la seconda miglior prestazione mondiale stagionale.

Si preannuncia un esame importante per la Campionessa d’Europa, che affronterà delle avversarie di lusso in una gara di salto in lungo che si profila stellare per qualità tecnica. Le avversarie saranno le più agguerrite in circolazione: l’azzurra si troverà di fronte l’oro olimpico Tara Davis, l’oro mondiale Ivana Spanovic, l’oro europeo Malaika Mihambo e l’iridata indoor Claire Bryant, senza dimenticarsi le statunitensi Jasmin Moore e Monae’ Nichols, la giamaicana Ackelia Smith, la svizzera Annik Kalin, la svedese Maja Askag.

L’appuntamento è per le ore 18.23, quando inizierà la gara di salto in lungo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della gara di Larissa Iapichino in Diamond League a Stoccolma. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGA LARISSA IAPICHINO A STOCCOLMA

Domenica 15 giugno

Ore 18.23 Salto in lungo femminile con Larissa Iapichino – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Max

PROGRAMMA LARISSA IAPICHINO A STOCCOLMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

