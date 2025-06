A che ora la finale di Assunta Scutto ai Mondiali di judo: programma, avversaria, tv, ordine degli incontri

Assunta Scutto si è resa protagonista di una superlativa cavalcata ai Mondiali di judo, incominciati oggi sul tatami di Budapest (Ungheria). L’azzurra ha regolato nell’ordine la cilena Mary Dee Vargas Ley, la mongola Narantsetseg Ganbaatar, la taiwanese Chen-hao Lin e la francese Shirine Boukli, qualificandosi così per la finale della categoria di peso fino a 48 kg.

Dopo i bronzi iridati del 2022 e del 2023 e l’argento nel 2024, la 23enne campana andrà a caccia del prestigioso titolo. La nostra portacolori se la dovrà vedere con la kazaka Abiba Abuzhakynova, che in semifinale ha regolato la spagnola Laura Martinez Abelenda dopo aver avuto la meglio sulla giapponese Wakana Koga, la belga Lois Petit e Marina Vorobeva.

Assunta Scutto tornerà in scena nel Final Block in programma a partire dalle ore 18.00, sarà il terzo incontro della sessione: ad aprire le danze sul tatami 2 sarà il match per il bronzo della 48 km tra Sabina Giliazova e Laura Martinez Abelenda, poi la sfida per l’altro bronzo tra Wakana Koga e Shirine Boukli e a seguire toccherà proprio alla nostra portacolori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scutto-Abuzhakynova, finale per l’oro nella categoria 48 kg ai Mondial 2025 di judo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Max; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Judo Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE ASSUNTA SCUTTO AI MONDIALI

Venerdì 13 giugno

Terzo match dalle ore 18.00 Finale per l’oro -48 kg: Assunta Scutto vs Abiba Abuzhakynova – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Max

In precedenza, a partire dalle ore 18.00 sul tatami 2, si disputeranno nell’ordine i seguenti match: Giliazova-Martinez e Koga-Boukli. Al termine toccherà a Scutto.

PROGRAMMA FINALE ASSUNTA SCUTTO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis e in chiaro; Sky Go, NOW, Judo Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.