WTA Roma 2025, risultati 14 maggio: la seconda semifinale sarà Gauff-Zheng

Si sono completati i quarti di finale del tabellone di singolare femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: in campo la parte alta del main draw. Sono state definite le protagoniste della seconda semifinale, prevista nella giornata di domani: a sfidarsi saranno la cinese Qinwen Zheng e la statunitense Coco Gauff.

Il colpo di giornata viene firmato dalla cinese Qinwen Zheng, che elimina la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, battuta per 6-4 6-3 in un’ora e 38 minuti di gioco. Nel primo set la cinese annulla due palle break nel quarto game e poi piazza lo strappo decisivo nel gioco successivo. Nella seconda frazione Sabalenka cede la battuta nel game d’apertura, poi salva altri 6 break point tra quinto e settimo game, e nell’ottavo gioco manca due occasioni per il controbreak. Nel nono game un nuovo strappo dell’asiatica le consegna il match.

Nell’altro match in programma la statunitense Coco Gauff piega la russa Mirra Andreeva con lo score di 6-4 7-6 (5) in un’ora e 45 minuti di gioco. Nel primo set la nordamericana trova il break a quindici nell’ottavo game, ma nel nono subisce il controbreak a trenta. Ai vantaggi del decimo game la statunitense toglie ancora la battuta alla russa e conquista la frazione. Nella seconda partita la statunitense scappa sul 2-0, ma la russa rimonta e sorpassa sul 2-3, prima di subire il controbreak. L’equilibrio non si spezza e si va al tiebreak: per due volte Gauff centra un minibreak di margine, ma Andreeva rientra. Sul 5-5, però, Gauff vince gli ultimi due punti e chiude i conti.

WTA ROMA 2025 – RISULTATI 14 MAGGIO

Quarti di finale

Qinwen Zheng (Cina, 8) b. Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) 6-4 6-3

Coco Gauff (Stati Uniti, 4) b. Mirra Andreeva (Russia, 7) 6-4 7-6 (5)