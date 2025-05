Volley, l’Italia batte l’Iran nell’ultima amichevole e si prepara per la Nations League

L’Italia ha sconfitto l’Iran per 3-0 (25-22; 25-23; 25-19) nell’amichevole andata in scena a Padova, dopo che ieri aveva perso al tie-break contro la compagine asiatica a Cavalese. La nostra Nazionale di volley maschile ha prevalso in maniera nitida al Memorial Pasinato, ha chiuso la propria pre-season con due successi e una sconfitta e ora si lancia verso la Nations League: il debutto nella massima competizione internazionale itinerante è previsto a Québec City (Canada) dall’11 al 15 giugno.

Il CT Fefé De Giorgi ha schierato Mattia Boninfante in cabina di regia, Kamil Rychlicki in cabina di regia (ieri aveva giocato Yuri Romanò), Luca Porro e Mattia Bottolo di banda, Simone Anzani e Giovanni Gargiulo al centro, Gabriele Laurenzano il libero. Porro ha chiuso da top scorer con 15 punti, Rychlicki è andato a referto con 13 punti, 11 per Bottolo, 8 per Gargiulo. Simone Giannelli ha giocato alcuni scambi al pari di Romanò e Alessandro Bovolenta.

Il primo set è stato lottato fino al 19-18, poi Porro si è reso protagonista di un bel mani-out (20-18). Il primo tempo di Gargiulo e un attacco in lungolinea di Bottolo hanno permesso di allungare (23-20), il servizio di rete di Poriya ha chiuso i conti. Lo spalla a spalla ha caratterizzato anche il secondo parziale (17-17), Bottolo ha piazzato uno splendido diagonale e poi Porro ha firmato il muro del 19-17. I persiani rimangono in scia (22-21), poi Mohammad sbaglia il servizio, Porro firma un ace e Gargiuglo chiude i conti con muro.

Gli azzurri hanno allungato in avvio del terzo set sfruttando gli errori degli avversari (3-0), il primo tempo di Gargiulo e la stoccata di Rychlicki sono valsi il 7-2. Bottolo e Rychlicki fanno la differenza (11-4), i Campioni del Mondo devono soltanto controllare la situazione, tengono a distanza gli avversari e chiudono i conti con un bel diagonale di Rychlicki.

TABELLINO ITALIA-IRAN

ITALIA-IRAN 3-0 (25-22, 25-23, 25-19)

ITALIA: Rychlicki 13, Porro 15, Gargiulo 8, Boninfante 4, Bottolo 11, Anzani 4, Laurenzano (L). Giannelli, Romanò, Bovolenta. N.e. Recine, Sani, Cortesia, Sanguinetti, Gardini, Caneschi, Pace. All. De Giorgi.

IRAN: Sharifi 8, Naseri 5, Esmaelinezhad 3, Hossein 9, Valizadeh 3, Karimisouchelmaej 1, Hazratpourtalatapp. Esfandiar 3, Kazemi. N.e. Saadat, Daneshdoust, Matin, Arshia, Salehi, Haghparast. All. Piazza

Arbitri: 1° Puecher, Zanussi

Durata: 27’, 37’, 29’

Note: 2857 spettatori, incasso 41.589

Italia: a 14, bs 2 , mv 2, et 29.

Iran: a 11, bs 1, mv 3, et 21.