Volley, l’Italia batte la Germania in amichevole: Rychlicki, Boninfante e Gargiulo al debutto

L’Italia ha aperto la stagione con una vittoria in trasferta: la nostra Nazionale di volley maschile ha sconfitto la Germania per 3-2 (25-19; 25-22; 20-25; 20-25; 15-7) al BMW Park di Monaco, dove è andata in scena la prima partita internazionale giocata sull’ASB GlassFloor, innovativo pavimento di gioco in vetro high-tech. Hanno debuttato con la maglia azzurra l’attesissimo opposto Kamil Rychlicki, il palleggiatore Mattia Boninfante e il centrale Giovanni Gargiulo.

Tutte e tre le novità hanno giocato titolari insieme al centrale Simone Anzani (capitano), agli schiacciatori Francesco Sani e Luca Porro, al libero Gabriele Laurenzano. I padroni di casa hanno replicato con Joscha al palleggio, Torwie opposto, Burggraf e John schiacciatori, Mohwinkel e Rohrs al centro, Graven libero. Gli azzurri hanno dominato il primo set, mentre nel secondo parziale c’è stata battaglia fino al 15-15 quando poi è salito in cattedra un ottimo Gargiulo.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno iniziato a soffrire in fase offensiva sul 12-10 del terzo set, hanno subito la rimonta e nella quarta frazione hanno subito tutta la verve dei padroni di casa. In avvio di tie-break hanno fatto la differenza Sanguinetti e Bovolenta (4-1), Recine sancisce il +4 (8-4) e poi Boninfante si esalta in battuta per il 10-4, preludio al successo. Il tabellino parla di 12 punti a testa per Sani e Porro, 11 per Rychlicki, 8 per Bovolenta, 6 a testa per Sanguinetti e Recine. Tra le fila della Germania i migliori sono stati John (16), Mohwinkel (12) e Torwie (12). L’Italia tornerà in campo venerdì 30 maggio per sfidare l’Iran in un’amichevole a Cavalese.

TABELLINO ITALIA-GERMANIA

ITALIA: Boninfante 4, Porro L. 12, Anzani 5, Rychlicki 11, Sani 12, Gargiulo 7, Laurenzano (L), Romanò. Bovolenta 8, Sanguinetti 6, Recine 6, Bottolo 4. N.e Porro P., Cortesia, Gardini, Caneschi, Pace. All. De Giorgi.

GERMANIA: Kunstmann, Burggraf 1, Mohwinkel 12, Torwie 12, John 16, Rohrs 11, Graven (L), Peter. Maase 5, Malescha 4, Eckrdt, Hosch, Meier 1. N.e, Zimmermann, Krage, Korreck. All. Winiarski.

Durata: 27’, 29’, 27’, 31’, 14’

Italia: a 9, bs 26, mv 11, et 36.

Germania: a 6, bs 25, mv 9, et 30.