Volley, Italia sconfitta in amichevole: l’Iran passa al tie-break, Romanò top scorer

L’Italia ha perso l’amichevole contro l’Iran andata in scena a Cavalese (in provincia di Trento), cedendo al cospetto degli asiatici per 3-2 (23-25; 25-18; 14-25; 25-21; 15-11) di fronte al pubblico del Pala Arpad Weisz. La nostra Nazionale di volley maschile è stata sconfitta nel secondo test di questo avvio di stagione dopo quello vinto cinque giorni fa contro la Germania sempre al tie-break. Gli azzurri torneranno in campo domani (sabato 31 maggio, ore 18.30) per fronteggiare sempre l’Iran a Padova, poi sarà tempo di pensare al debutto nella Nations League (esordio a Quebec City dall’11 al 15 giugno).

Il CT Fefé De Giorgi ha schierato Mattia Boninfante in cabina di regina, Yuri Romanò opposto, Mattia Bottolo e Francesco Sani di banda, Simone Anzani e Lorenzo Cortesia al centro, Gabriele Laurenzano il libero. Il capitano Simone Giannelli non è dunque partito come titolare nel ruolo di palleggiatore ed è subentrato a partita in corso al pari del bomber Kamil Rychlicki, dei martelli Luca Porro e Francesco Recine, dei centrali Giovanni Sanguinetti e Giovanni Gargiulo.

Rientreranno prossimamente in gruppo gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il centrale Gianluca Galassi, il libero Fabio Balaso, che erano assenti nel collegiale di avvicinamento a questo doppio incrocio con i persiani. Romanò e Sani hanno chiuso in doppia cifra, mettendo a segno rispettivamente 16 e 12 punti, 7 marcature per Bottolo e 6 per Anzani, 3 a testa per Cortesia e Boninfante. A trascinare l’Iran sono stati Haghparast (15), Martin (13) e Kazemi (12).

CRONACA ITALIA-IRAN

Il primo set è stato combattuto punto a punto fino al 21-21, nel finale sono entrati Giannelli e RychlicKi e un muro di Sani ha chiuso i conti. L’Iran di coach Roberto Piazza è scappato via nella fase centrale del secondo set (18-14) e ha poi chiuso agevolmente i conti, mentre l’Italia ha preso il largo di forza nel terzo set dove è anche subentrato Sanguinetti per Anzani (10-4), sotto i colpi di Romanò, autentico trascinatore nel parziale.

Nel quarto set l’Iran è stato più scaltro a portarsi in avanti (12-8), De Giorgi ha deciso di inserire il centrale Luca Porro al posto di Lorenzo Cortesia e poco dopo c’è stato spazio anche per Gargiulo, che ha firmato il 16-18 prima dell’allungo degli asiatic. Nel tie-break l’Iran ha preso l’inerzia, si è issato sul 7-4 e si poi involato verso il successo.

TABELLONE ITALIA-IRAN

ITALIA-IRAN 2-3 (25-23, 18-25, 25-14, 21-25, 11-15)

ITALIA: Bottolo 7, Cortesia 3, Romanò 16, Sani 12, Anzani 6, Boninfante 3, Laurenzano (L). Rychilicki 4, Giannelli 1, Porro L. 3., Recine 1, Sanguinetti 2, Gargiulo 4. N.e. Porro P, Bovolenta, Gardini, Caneschi, Pace. All. De Giorgi.

IRAN: Deneshdoust 10, Matin 13, Saadat 9, Haghparast 15, Kazemi 12, Arshia 1, Salehi (L). Hossein 1, Sharifi, N.e. Esmaelinezhad Amin, Esfandiar, Karimisouchelmaei , Valizadeh, Ariakhah, Naseri. All. Piazza.

Arbitri: Giglio, Pernpruner

Durata: 25’, 25’, 22’, 28’, 17’

Italia: a 3, bs 33 , mv 11, et 40.

Iran: a 5, bs 29 , mv 14, et 38.