Volley, Italia-Iran, primo test a Cavalese: gli azzurri di Fefè De Giorgi preparano la VNL

La Nazionale maschile di pallavolo torna in campo venerdì 30 maggio alle ore 16:00 al Palazzetto di Cavalese per affrontare l’Iran nella prima delle due amichevoli previste in preparazione alla Volleyball Nations League 2025. Dopo il successo nel test contro la Germania a Monaco, gli azzurri allenati da Ferdinando De Giorgi si apprestano ad affrontare una nuova verifica tecnica contro una delle formazioni più esperte del panorama asiatico.

Il match di Cavalese rappresenta il momento culminante del secondo collegiale stagionale, in corso dal 22 maggio nella località trentina. Undici giorni di lavoro intensi per i Campioni del Mondo in carica, che stanno affinando la condizione in vista della tappa inaugurale della VNL a Québec City (11-15 giugno). Il test contro l’Iran, seguito dal secondo incontro sabato 31 maggio a Padova per il BPER Test Match “Memorial Michele Pasinato”, permetterà a staff e giocatori di alzare il livello dell’intensità agonistica.

Nel gruppo azzurro sono tornati alcuni protagonisti assoluti del recente ciclo vincente: il palleggiatore e capitano Simone Giannelli (inserito a partire dal 27 maggio), il centrale Simone Anzani – a cui è stata affidata la fascia di capitano – e l’opposto Yuri Romanò. Sono invece ancora a riposo alcuni veterani come Michieletto, Lavia, Sbertoli, Balaso e Galassi, che rientreranno più avanti nel percorso estivo. Fari puntati sull’opposto Kamil Rychlicki alla sua prima partita ufficiale con la maglia azzurra da giocare sul territorio italiano.

Oltre ai senatori, spazio anche a tanti volti nuovi e giovani promesse, tra cui Alessandro Bovolenta, Mattia Boninfante e Luca Porro. La partita con l’Iran sarà quindi una preziosa occasione per testare gli equilibri della squadra e proseguire nella costruzione del gruppo che affronterà una stagione ricchissima di appuntamenti, destinata a culminare con i Mondiali nelle Filippine a settembre.

L’Iran, avversario degli azzurri in questo doppio confronto, è guidato da un volto ben noto al volley italiano: Roberto Piazza. L’esperto tecnico lombardo, scelto come commissario tecnico della nazionale asiatica, ha messo in campo un programma di preparazione internazionale ambizioso che prevede sei partite amichevoli in tre paesi – Italia, Argentina e Polonia – prima dell’inizio della VNL. Il gruppo iraniano è arrivato in Italia il 28 maggio, con l’obiettivo di smaltire il jet lag e adattarsi alle condizioni climatiche europee prima dell’esordio ufficiale in Nations League, previsto l’11 giugno in Brasile.

Il calendario di avvicinamento dell’Iran prevede, dopo il ritiro italiano e le due sfide con l’Italia, un’altra settimana di lavoro in Argentina dal 2 all’8 giugno, con altre due gare amichevoli, e infine un ritiro in Polonia a luglio, dove gli asiatici affronteranno anche la Nazionale polacca. Un percorso su misura, studiato nei dettagli da Piazza, per costruire una squadra competitiva e in grado di tornare protagonista sulla scena internazionale.

Cavalese si conferma ancora una volta centro nevralgico della preparazione azzurra, pronta a fare da cornice a un match di alto livello internazionale. L’Italia è chiamata a confermare quanto di buono mostrato contro la Germania e ad alimentare l’entusiasmo di un gruppo in costante crescita.