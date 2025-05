Volley, incomincia la stagione dell’Italia: i primi convocati di De Giorgi per il collegiale

Lunedì 12 maggio incomincerà la stagione della Nazionale Italiana di volley maschile, che si radunerà a Cavalese (in provincia di Trento) per il primo collegiale. Sette giorni di allenamento per i quali il CT Fefé De Giorgi ha convocato diciassette giocatori. I Campioni del Mondo lavoreranno in Val di Fiemme per preparare l’avvicinamento alla Nations League, che incomincerà con la tappa di Québec City (Canada, 11-15 giugno). Il 25 maggio è prevista un’amichevole a Monaco contro la Germania, poi i due test contro l’Iran tra Cavalese (30 maggio) 3 Padova (31 maggio).

Per l’occasione non sono stati convocati diversi big, visto che la stagione per club è ancora in corso (gli uomini di Civitanova, Trento e Piacenza l’anno appena conclusa, quelli di Perugia sono attesi dalla Final Four di Champions League il prossimo fine settimana). Sono dunque assenti big come Simone Giannelli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Riccardo Sbertoli, Fabio Balaso, Yuri Romanò, Simone Anzani, Gianluca Galassi.

Questo l’elenco degli atleti convocati per il primo collegiale stagionale: Mattia Boninfante, Giovanni Gargiulo (Cucine Lube Civitanova); Alessandro Fanizza, Domenico Pace (Cisterna Volley); Alessandro Bovolenta (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabrizio Gironi, Tim Held (Gioiella Prisma Taranto); Marco Gaggini (Mint Vero Volley Monza); Francesco Comparoni (Yuasa Battery Grottazzolina); Lorenzo Cortesia, Francesco Sani (Rana Verona); Federico Crosato, Andrea Truocchio, Mattia Orioli, Luca Porro (Sonepar Padova); Roberto Russo (Sir Susa Vim Perugia); Francesco Recine (Toray Arrows Shizuoka).