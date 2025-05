Volley, i convocati dell’Italia per le amichevoli con l’Iran: Giannelli guida gli azzurri

L’Italia affronterà l’Iran in un paio di amichevoli: venerdì 30 maggio (ore 16.00) a Cavalese e sabato 31 maggio (ore 18.30) a Padova gli azzurri scenderanno in campo per incrociare gli asiatici in un doppio test che proietterà la nostra Nazionale di volley maschile verso la Nations League. Si ritornerà in campo dopo aver sconfitto la Germania al tie-break in quel di Monaco domenica scorsa.

Il CT Fefé De Giorgi potrà avere a propria disposizione diversi big come il palleggiatore Simone Giannelli (capitano), il centrale Simone Anzani, gli opposti Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò, Kamil Rychlicki. Rientreranno in gruppo soltanto nelle prossime settimane le altre stelle come gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il centrale Gianluca Galassi, il libero Fabio Balaso.

Saranno dunque diciotto gli azzurri a disposizione del Commissario Tecnico, tra i quali quattro atleti che hanno fatto in Germania il loro esordio assoluto in maglia azzurra (Boninfante, Gargiulo, Rychlicki e Pace) e cinque reduci dalle Olimpiadi Parigi 2024. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati per la doppia amichevole.

CONVOCATI ITALIA PER AMICHEVOLI CONTRO IRAN

Palleggiatori: Mattia Boninfante, Paolo Porro (fino al 30/5), Simone Giannelli.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò, Kamil Rychlicki.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Davide Gardini, Francesco Recine, Francesco Sani, Luca Porro.

Centrali: Giovanni Gargiulo, Edoardo Caneschi, Lorenzo Cortesia, Simone Anzani, Giovanni Sanguinetti.

Liberi: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace.