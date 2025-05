Volley, i convocati dell’Italia per il secondo raduno: arrivano Giannelli, Romanò e Anzani

La stagione della Nazionale Italiana di volley maschile prosegue con il secondo raduno, in programma a Cavalese (in provincia di Trento) dal 22 maggio al 1° giugno. Undici giorni di allenamento per i quali il CT Fefé De Giorgi ha convocato diciotto giocatori. I Campioni del Mondo lavoreranno in Val di Fiemme per preparare l’avvicinamento alla Nations League, che incomincerà con la tappa di Québec City (Canada, 11-15 giugno). Il 25 maggio è prevista un’amichevole a Monaco contro la Germania, poi i due test contro l’Iran tra Cavalese (30 maggio) 3 Padova (31 maggio).

Rispetto al primo raduno rientrano in gruppi alcuni big come il palleggiatore Simone Giannelli, il centrale Simone Anzani (dichiarato capitano della Nazionale) e l’opposto Yuri Romanò. Ancora a riposo alcuni big come gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il palleggiatore Riccardo Sbertoli, il libero Fabio Balaso, il centrale Gianluca Galassi: li rivedremo più avanti in vista dei primi grandi appuntamenti internazionali di un’estate intensissima che culminerà con i Mondiali previsti nelle Filippine a settembre.

Questo l’elenco degli atleti convocati per il secondo collegiale stagionale: Mattia Boninfante, Giovanni Gargiulo, Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova); Paolo Porro (fino al 3/5), Edoardo Caneschi, Davide Gardini (Allianz Milano); Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò, Francesco Recine (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Kamil Rychlicki, Gabriele Laurenzano (Trentino Volley), Domenico Pace (Cisterna Volley); Lorenzo Cortesia, Francesco Sani (Rana Verona); Simone Anzani, Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena); Luca Porro (Sonepar Padova); Simone Giannelli (dal 27/5 Sir Susa Vim Perugia).