Sport in tv oggi (venerdì 30 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 30 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul Roland Garros. Lo Slam di Parigi entra sempre più nel vivo e quest’oggi si assisterà ai match di terzo turno del tabellone maschile e femminile. Lorenzo Musetti, Matteo Gigante e Jasmine Paolini scenderanno in campo, con l’obiettivo di centrare l’accesso agli ottavi di finale e proseguire nella propria avventura.

In primo piano anche la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2025: una frazione molto impegnativa che metterà a dura prova i corridori. Assisteremo poi all’inizio del week end del GP di Spagna di F1, all’amichevole di volley tra Italia e Iran, a un’altra giornata di gare degli Europei di ginnastica artistica, alla sfida tra Italia e Svezia della Nations League di calcio femminile e molto altro…

Guarda il Giro d’Italia su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 30 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 30 maggio

09.30 Canottaggio, Europei 2025: semifinali – Diretta streaming su worldrowing.com.

10.00 Nuoto di fondo, Europei 2025: 3 km knockout Sprint maschile – Diretta streaming su europeanacquatics.tv.

11.00 Tennis, Roland Garros 2025: terzo turno singolare maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD e su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

(Musetti vs Navone 1° match e inizio programma alle 11.00; Gigante vs Shelton 3° match e inizio programma alle 11.00)

11.00 Tennis, Roland Garros 2025: terzo turno singolare femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD e su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

(Paolini vs Starodubtseva 3° match e inizio programma alle 12.00)

12.30 Ciclismo, Giro d’Italia 2025: diciannovesima tappa – Diretta tv su RaiSport HD dalle 11.30 alle 14.00; su Rai 2 HD dalle 14.00 al termine della frazione; Eurosport1 HD dalle 11.55 al termine della tappa; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.30 F1, GP Spagna 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Nuoto di fondo, Europei 2025: 3 km knockout Sprint femminile – Diretta streaming su europeanacquatics.tv.

16.00 Ginnastica artistica, Europei 2025: quinta giornata – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

16.00 Volley, amichevole: Italia vs Iran – Diretta streaming sul canale YouTube della FIPAV.

17.00 F1, GP Spagna 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.20 Calcio femminile, Nations League 2025: Italia vs Svezia – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

20.00 Golf, The Memorial Tournament: seconda giornata – Diretta tv su Discovery+.

20.45 Basket, Serie A1 2025: Trapani Shark vs Germani Brescia – Diretta tv su Eurosport2 HD e su DMAX; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su DMAX.it.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO DI FONDO ALLE 10.00 E ALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-NAVONE DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2025 DALLE 12.20

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E 17.00

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-STARODUBTSEVA (3° MATCH DALLE 12.00)

LA DIRETTA LIVE DI GIGANTE-SHELTON (3° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-IRAN DI VOLLEY DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.20

LA DIRETTA LIVE DI TRAPANI-BRESCIA DI BASKET DALLE 20.45