Sport in tv oggi (mercoledì 28 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Mercoledì 28 maggio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia, i tuffi, la ginnastica artistica ed il nuoto di fondo con i rispettivi Europei, e tanto altro ancora.

Jasmine Paolini, testa di serie numero 4 del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis, tornerà in campo per il secondo turno: il derby australiano dal quale sarebbe uscita la sfidante dell’azzurra è stato vinto da Ajla Tomljanovic, che ha sconfitto la connazionale Maya Joint per 6-1 6-3.

Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Sara Errani e Jasmine Paolini sono accreditate della seconda testa di serie del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis: la coppia azzurra, finalista lo scorso anno, esordirà contro la bielorussa Victoria Azarenka e la neozelandese Erin Routliffe.

Chi affronterà Jasmine Paolini al prossimo turno del Roland Garros: i precedenti e il legame con Berrettini See more

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 25 maggio

09.00 Tuffi, Europei: eliminatorie trampolino 3 metri individuale maschile – eurovisionsport.com

09.00 Nuoto di fondo, Europei: 10 km femminile – euroaquaticstv.com

11.00 Tennis, Roland Garros: 1° turno (1° match alle 11.00 Musetti-Galan, 1° match alle 12.00 Paolini-Tomljanovic, 3° match dalle 11.00 Gigante-Tsitsipas, 3° match dalle 11.00 (dopo un congruo riposo) Paolini / Errani-Azarenka / Routliffe) – Eurosport 1 HD (17.45-23.30), Eurosport 2 HD (11.00-21.00), discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.50 Ciclismo, Giro d’Italia: 17ma tappa, San Michele all’Adige (Fondazione Edmund Mach)-Bormio (155 km) – Rai Sport HD poi dalle 14.00 Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.00 Nuoto di fondo, Europei: 10 km maschile – euroaquaticstv.com

14.30 Tuffi, Europei: finale piattaforma 10 metri sincro femminile – Rai Sport HD, Rai Play, eurovisionsport.com

16.15 Tuffi, Europei: finale trampolino 3 metri individuale maschile – Rai Play Sport 1, eurovisionsport.com

17.00 Ginnastica artistica, Europei: finale a squadre miste – Rai Sport HD, Rai Play, eurovisionsport.com

20.00 Calcio, play-off Serie C: ritorno semifinali, Ternana-Vicenza – Rai Sport HD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Rai Play, Sky Go, NOW

20.00 Calcio, play-off Serie C: ritorno semifinali, Pescara-Audace Cerignola – Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Conference League: finale, Betis-Chelsea – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, tv8.it, Sky Go, NOW