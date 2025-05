Sport in tv oggi (martedì 20 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 20 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla decima tappa del Giro d’Italia. La cronometro da Luca a Pisa potrebbe andare a sconvolgere la classifica generale e sarà quindi una prova da osservare con grande attenzione. La stessa che meritano i tanti tornei di tennis in programma questa settimana.

Ultimi eventi prima del Roland Garros, che nei fatti ha preso il via con le qualificazioni. Diversi tennisti azzurri in cerca di soddisfazioni, dopo le giornate molto intense degli Internazionali d’Italia a Roma. Vi sarà poi gara-3 della Finale Scudetto di pallanuoto tra Brescia e Pro Recco: la “bella” che metterà in palio il titolo.

Guarda il Giro d’Italia su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 20 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 20 maggio

10.00 Tennis, qualificazioni Roland Garros 2025: primo turno uomini – Diretta streaming su Discovery+

(Zeppieri vs Choinski 1° match e inizio programma dalle 10.00; Arnaboldi vs Tseng 3° match e inizio programma dalle 10.00)

10.00 Tennis, qualificazioni Roland Garros 2025: primo turno donne – Diretta streaming su Discovery+

(Brancaccio vs Hartono 1° match e inizio programma dalle 10.00; Errani vs Niemeier 2° match e inizio programma dalle 10.00)

11.30 Tennis, ATP Ginevra 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

12.00 Tennis, ATP Amburgo 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Cobolli vs Sachko 1° match e inizio programma dalle 12.00)

12.00 Tennis, WTA Rabat: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e su Sky Sport Arena (204); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

12.20 Hockey ghiaccio, Mondiali 2025: fase a gironi – Nessuna copertura tv/streaming.

13.15 Ciclismo, Giro d’Italia 2025: decima tappa (Lucca-Pisa) – Diretta tv su RaiSport HD dalle 13.25 alle 14.00; Rai 2 HD dalle 14.00 alla finale; Eurosport1 HD dalle 12.55; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna vs Venezia – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Europei U17 2025: Italia vs Cechia – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1.

21.00 Calcio, Premier League: Brighton vs Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 Pallanuoto, Finale Scudetto Serie A1: AN Brescia vs Pro Recco – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.