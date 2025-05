Sport in tv oggi (giovedì 15 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giovedì 15 maggio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Roma, il ciclismo con il Giro d’Italia, il Giro d’Ungheria e la 4 Giorni di Dunkerque, la canoa slalom con gli Europei, l’hockey su ghiaccio con i Mondiali, e tanto altro ancora.

Si apriranno gli Europei senior 2025 di canoa slalom, che si disputeranno a Vaires-sur-Marne, in Francia, sul canale che ha ospitato le gare di Parigi 2024: nella prima giornata spazio alle prove a squadre, con l’Italia che sarà presente in tutte le gare.

Guarda il Giro d’Italia su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 1000 di Roma: agli Internazionali d’Italia sarà protagonista la testa di serie numero 6, Jasmine Paolini, che sarà opposta alla statunitense Peyton Stearns.

Nell’ultimo dei quarti di finale del tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Roma, Jannik Sinner, numero 1 della classifica mondiale, sfiderà il norvegese Casper Ruud, numero 6 del seeding, sulla terra battuta outdoor capitolina.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 15 maggio

08.00 Vela, Mondiali laser: regate di flotta – Nessuna copertura tv/streaming

11.30 Ciclismo, Giro d’Italia: 6a tappa, Potenza-Napoli – Rai Sport HD, poi dalle 14.00 Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.00 Ciclismo, Giro di Ungheria: 2a tappa – 14.30 discovery+

12.30 Ciclismo, 4 Giorni di Dunkerque: 2a tappa – 15.15 discovery+

13.00 Tennis, ATP Masters 1000 Roma: quarti di finale (3° match dalle 13.00 non prima delle 19.00 Sinner-Ruud) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV, per Sinner-Ruud anche Rai 2 HD fino alle 20.15 poi Rai 3 HD e Rai Play

13.00 Tennis, WTA 1000 Roma: semifinali (2° match dalle 13.00 non prima delle 15.00 Paolini-Stearns) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

13.30 Canoa slalom, Europei senior: 1a giornata – YouTube Canoe Europe

14.00 Vela, Europei formula kite: regate di flotta – Nessuna copertura tv/streaming

14.00 Vela, Europei 470, regate di flotta – Nessuna copertura tv/streaming

16.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Finlandia-Slovenia e Svizzera-Germania – iihf.tv

19.00 Calcio, Liga: Osasuna-Atletico Madrid – DAZN, DAZN 1

19.00 Calcio, Liga: Rayo Vallecano-Betis – DAZN

20.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Canada-Austria e Cechia-Ungheria – iihf.tv

21.00 Calcio, Liga: Espanyol-Barcellona – DAZN, DAZN 1

21.30 Calcio, Liga: Getafe-Athletic – DAZN