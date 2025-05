Sport in tv oggi (domenica 25 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 25 maggio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia, i motori con la F1, la MotoGP ed il motocross, l’equitazione con Piazza di Siena, e tanto altro ancora.

Per quel che riguarda il Motomondiale 2025, si concluderà il fine settimana del GP della Gran Bretagna, con il warm up e le gare che si disputeranno a Silverstone e saranno valide per la settima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.

Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Per la Ferrari, infatti, il momento della verità arriverà dalle ore 15.00, nella gara del GP di Monaco: l’ottavo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Montecarlo. Tra i piloti il padrone di casa monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton dovranno recuperare terreno rispetto all’australiano Oscar Piastri, così come tra i costruttori dovrà fare la Ferrari nei confronti della McLaren.

Ad Ernée si concluderà il GP di Francia di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della nona tappa della stagione 2025 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Romain Febvre, mentre in MX2 comanda Kay de Wolf.

A Villa Borghese è il giorno del Gran Premio Roma nell’ambito della manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2025: saranno 45 i binomi in gara, con l’Italia che sarà rappresentata da 10 tra cavalieri ed amazzoni.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 25 maggio

09.00 Tuffi, Europei: eliminatorie piattaforma 10 metri individuale maschile – eurovisionsport.com

10.25 Motocross, GP Francia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.40-10.50 MotoGP, GP Gran Bretagna: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

10.45 Motocross, GP Francia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Tennis, Roland Garros: 1° turno (2° match dalle 11.00 Stefanini-Teichmann, 3° match dalle 11.00 Nardi-Marozsan, 3° match dalle 11.00 Gigante-Hassan, 3° match dalle 12.00 Musetti-Hanfmann, 4° match dalle 11.00 Paolini-Yuan, 4° match dalle 12.00 non prima delle 20.15 Sonego-Shelton) – Eurosport 1 HD (17.45-23.30), Eurosport 2 HD (11.00-21.00), discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.25 Ciclismo, Giro d’Italia: 15ma tappa, Fiume Veneto-Asiago (219 km) – Rai Sport HD poi dalle 14.00 Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.15 Moto2, GP Gran Bretagna: gara (17 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

12.30 Equitazione, Piazza di Siena: Gran Premio Roma, 1° round – Rai Play Sport 1, dalle 14.00 Rai Sport HD

13.15 Motocross, GP Francia: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

14.00 MotoGP, GP Gran Bretagna: gara (20 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

14.15 Motocross, GP Francia: MXGP, gara 1 – Sky Sport Max, mxgp-tv.com, discovery+

14.30 Tuffi, Europei: finale trampolino 3 metri sincro femminile – Rai Play Sport 3, eurovisionsport.com

14.45 Equitazione, Piazza di Siena: Gran Premio Roma, 2° round – Rai Sport HD, Rai Play Sport 1, 19.00 sintesi in differita Rai 2 HD, Rai Play

15.00 F1, GP Monaco: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 18.30 differita TV8 HD, tv8.it

15.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: finale 3° posto, Svezia-Danimarca – IIHF TV

15.30 Moto3, GP Gran Bretagna: gara (15 giri) – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

16.00 Volley, amichevole Monaco di Baviera: Germania-Italia – Nessuna copertura tv / streaming

16.10 Motocross, GP Francia: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, discovery+

16.15 Tuffi, Europei: finale piattaforma 10 metri individuale maschile – Rai Play Sport 3, eurovisionsport.com

17.00 Basket femminile, amichevole Kortrijk: Belgio-Italia – YouTube Basketball Belgium

17.00 Volley femminile, amichevole Modena: Italia-Germania – Rai Play Sport 2, discovery+

17.10 Motocross, GP Francia: MXGP, gara 2 – Sky Sport Max, mxgp-tv.com, discovery+

18.00 Basket, Serie A: Venezia-Virtus Bologna – DAZN

18.45 Indycar, 500 Miglia di Indianapolis: gara – Sky Sport 257, Sky Go, NOW, 19.00 Sky Sport F1

19.20 Atletica, Diamond League Rabat – 19.30 Rai Play Sport 1, 20.00 Sky Sport Max, Sky Go, NOW

20.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: finale 1° posto, Svizzera-USA – IIHF TV

20.45 Calcio, Serie A: Venezia-Juventus – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Lecce – DAZN, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Empoli-Verona – DAZN, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Torino-Roma – DAZN, DAZN 1

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Parma – DAZN, DAZN 3

20.45 Calcio, Serie A: Udinese-Fiorentina – DAZN, DAZN 4

