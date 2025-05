Sonego-Shelton, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming

Nel giorno di domenica 25 maggio, in cui scatterà il primo turno del tabellone principale di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, farà il proprio esordio anche Lorenzo Sonego, chiamato a fronteggiare lo statunitense Ben Shelton, numero 13 del seeding.

Il match andrà in scena sul Court Philippe Chatrier e sarà la quarta ed ultima sfida in programma a partire dalle ore 12.00, ma si giocherà comunque non prima delle ore 20.15. Si tratterà del quarto incontro tra i due sul circuito maggiore, con lo statunitense in vantaggio per 2-1 nei precedenti.

Il match tra Lorenzo Sonego e Ben Shelton, del Roland Garros, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 HD (17.45-23.30) o Eurosport 2 HD (11.00-21.00), inoltre sarà prevista la diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Domenica 25 maggio – Court Philippe Chatrier

Dalle ore 12.00

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1)-Kamilla Rakhimova (Russia)

A seguire

Anastasia Pavlyuchenkova (Russia)-Zheng Qinwen (Cina, 8)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia, 8)-Yannick Hanfmann (Germania, Q)

Non prima delle ore 20.15

Lorenzo Sonego (Italia)-Ben Shelton (USA, 13)- Diretta su Eurosport 1 (17.45-23.30) o Eurosport 2 (11.00-21.00)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD (17.45-23.30) o Eurosport 2 HD (11.00-21.00).

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.